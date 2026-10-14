[인터뷰②] '킬링타임' 류혜영 "유튜브 채널 개설 이유? 첫 번째론 돈 벌고 싶었다"

사진 제공=㈜더타이틀

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 류혜영이 유튜브 채널 '류혜영레몬과물치회'를 개설하게 된 이유를 밝혔다.

류혜영은 14일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "제가 유튜브 채널을 개설한 이유가 총 세 가지 정도 있다"며 "돈을 벌고 싶었고, 팬 분들과 관계자 분들께 다양한 모습도 보여드리고 싶었다"고 말했다.

21일 개봉하는 '킬링타임'은 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루 킬링타임이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하고, 무자비한 공격으로부터 살아남기 위해 펼치는 타임어택 스릴러로, '봄이가도', '프라사드'의 장준엽 감독이 메가폰을 잡았다. 류혜영은 팀원의 죽음 이후 모든 것을 잃고 다시 카메라 앞에 선 스트리머 연우 역을 맡았다.

Advertisement

류혜영은 지난해부터 유튜브 채널 '류혜영레몬과물치회'로 구독자들과 소통을 이어가고 있다. 그는 유튜브 채널을 개설하게 된 계기에 대해 "제가 유튜브를 하게 된 이유는 세 가지다. 첫 번째론 돈을 벌고 싶었다. 돈을 벌 수 있는 또 다른 창구를 만들고 싶었다. 제가 아직 상업적으로 잘되는 포지션이 아니기도 하고, 제 생활을 유지할 수 있으려면 돈을 벌어야 하는데 어떤 방법을 이용하면 좋을지 고민을 하다가 찾은 게 유튜브였다. 두 번째로는 요즘처럼 개봉작이 한꺼번에 나올 수도 있고, 한참 뒤에 나올 수도 있고, 공개를 못하게 될 수도 있지 않나. 저를 좋아하고 기다리는 팬 분들에게 어떻게 잘 지낸다고 표현할지 고민을 많이 했다. 세 번째론 관계자 분들에게 센 캐릭터가 아니라, 다른 모습도 있다는 걸 보여드리고 싶었다"고 설명했다.

그러면서 "이제 유튜브 채널 개설한 지 막 1년 정도 지났다. 저를 유튜브 세계에 입성시켜 주는 분들에게 공을 돌려드리고 싶어서 월세 낼 수 있을 정도만 받고 다 돌려드린다. 감사한 마음이 크다. 또 저는 구독자 분들이 다 제 팬 분들이라고 생각한다. 지금 구독자 수가 8만 명인데, 여기서 멈춰도 행복하다. 처음 시작할 때 구독자 수가 천 명만 넘었으면 좋겠다는 마음이었다. 이미 오버해서 이대로 가도 좋다"고 만족감을 표했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com