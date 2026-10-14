56세 홍석천, 끊임없이 남친 사귀는 근황.."한강뷰 보여주면 알아서 사랑 표현해"

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 홍석천이 연애를 쉬지 않는다고 밝히며 자신만의 남다른 연애 비법을 공개했다.

13일 '스튜디오456', '채널S' 유튜브 채널에는 '없는 재료가 없다! 팬들의 사랑으로 꽉 찬 냉장고 대공개! 홍석천 편'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 조서형 셰프는 홍석천의 집을 찾아 냉장고 속 재료만으로 요리를 만들어주기로 했다. 조서형은 홍석천의 집에 도착하자마자 시원하게 탁 트인 한강뷰를 보고 감탄했고 홍석천은 "뷰만 좋은 집"이라며 너스레를 떨었다.

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조서형이 요리를 하기 위해 부엌을 살피다 아기자기한 식기가 나오자, 홍석천은 "내 취향이라고 생각하지 마. 홍석천이 연애를 할지 안 할지 궁금하지 않아? 난 연애를 쉬는 사람이 아니다"라며 연인의 취향을 고려해 식기를 구입한 듯한 반응을 보였다.

홍석천은 이어 "나 같은 사람이 연애를 안 하는 것도 되게 웃기지 않나. 연애할 때 뭘로 꼬시냐면 좋은 곳을 데려가고 맛있는 음식을 해준다. 한강뷰도 있지 않나. 그러면 알아서 사랑을 표현한다. 백허그를 한다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

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한편 홍석천은 2000년 국내 연예인 최초로 동성애자라고 커밍아웃을 해 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com