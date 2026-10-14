미미네 가족의 윷놀이 한판! 눈치 보는 정민아 왜?(엄마가 미쳤어요)

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[스포츠조선 정안지 기자]미미네 가족이 윷판을 벌인다.

오늘(14일) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 1TV 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'(연출 성준해 / 극본 나승현 / 제작 판타지오, 몬스터유니온) 13회에서는 빚더미로 인해 본가로 들어올 수밖에 없었던 강대치(김종훈 분), 이 상황을 가족들에게 이 사실을 들킬까 노심초사하는 조미미(김희정 분)와 강다미(정민아 분)의 고군분투가 펼쳐진다.

앞서 조미미는 강강남(강은탁 분)과 이혼한 전 며느리 김미선(김가란 분)을 만나 허심탄회한 이야기를 나눴다. 큰아들 강강남의 이혼에 이어 믿었던 둘째 강대치마저 거액의 빚을 진 상황에 놓이자 조미미의 속은 타들어 갔다. 전남편 강학성(이한위 분)을 탓하며 감정을 쏟아내는 조미미의 모습은 현실을 홀로 감당해야 하는 엄마의 짠한 마음이 고스란히 전해졌다.

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이 가운데 오늘 방송을 앞두고 공개된 스틸컷에는 조미미가 강강남을 향해 살벌한 눈빛을 보내고 있어 시선을 사로잡는다. 당장이라도 큰아들을 제대로 다잡겠다는 듯 단단히 벼르는 조미미와 그런 엄마의 마음을 제대로 알지 못한 채 어안이 벙벙한 표정을 짓고 있는 강강남의 모습이 웃음을 자아낸다.

조미미는 김미선에게 이혼당한 강강남의 답답한 상황에 속을 끓이며 또 한 번 잔소리를 쏟아낸다. 엄마의 따끔한 시선에도 여전히 상황을 제대로 파악하지 못하는 강강남의 모습에 엄마 조미미의 한숨은 커져만 간다.

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한편 조미미가 무언가를 숨기고 있다는 사실을 눈치챈 최순덕(양희경 분)은 가족 모임을 계획한다. 최순덕은 윷놀이 대결을 빌미로 가족들의 속내를 캐묻고, 조미미와 강다미는 애써 태연한 척한다. 강대치는 회사 선배를 따라 투자에 나섰다가 실패한 뒤 거액의 빚을 지게 됐고, 현재 주변 사람들에게 돈을 빌리러 다니고 있는 상황. 과연 최순덕은 윷놀이 한판을 통해 강대치의 비밀을 알아낼 수 있을지 관심이 모인다. 가족들이 함께하는 윷놀이가 어떤 또 다른 상황을 가져올지 긴장감을 더한다.

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그런가 하면 강학성과 박지영(조미령 분) 부부에게도 또 다른 갈등이 찾아온다. 이사를 하던 박지영이 충격적인 소식을 접하게 되는 것. 딸 강예리(김나은 분)를 황금가에 시집보내려는 욕망을 버리지 못한 박지영은 결국 강학성의 멱살을 잡으며 분노를 표출한다. 울먹이는 박지영과 그런 아내의 모습에 눈을 휘둥그레 뜬 강학성의 모습이 포착되면서, 두 사람에게 무슨 일이 벌어진 것인지 본방송이 더욱 궁금해진다.

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KBS 1TV 일일드라마 '엄마가 미쳤어요' 13회는 오늘(14일) 저녁 8시 30분 방송된다.

anjee85@sportschosun.com