'23만 팔로워' 잃고 악플까지..최준희 "멘탈 박살 나" 심경 토로

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 연이어 힘든 심경을 털어놨다.

최준희는 14일 자신의 SNS를 통해 "다들 요즘 뭐 하고 사느냐. 무슨 생각하면서 사느냐"고 물으며 팬들과 소통했다.

이에 한 네티즌이 "최준희 SNS는 어디 갔을까"라고 묻자, 최준희는 "인생에 그늘이 많아서 시원하다"고 답했다.

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또 다른 네티즌이 "준희 언니 계정 돌려주라"고 댓글을 남기자, 최준희는 "약간 멘탈이 박살 나서 조각 하나하나 주워다 겨우 붙여 놓으면 인생이 와서 '오, 어떻게 고쳤니?' 하고 또 박살 내놓는 것 같긴 하다"고 털어놨다. 연이어 힘든 상황을 겪는 듯한 심경을 비유적으로 표현해 눈길을 끌었다.

앞서 최준희는 악플로 인한 고충을 토로하며 힘든 심경을 드러내기도 했다.

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최준희는 지난 7일 자신의 SNS에 "우리가 한 번만 살아서 다행이야. 왜냐면 난 이 대환장을 또 겪고 싶지 않거든... #다들 화이팅"이라는 글과 함께 영상을 공개했다.

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공개된 영상에는 악플로 인해 괴로워하는 최준희의 모습이 담겼다. 최준희는 "왜 그렇게 사냐고요? 멀쩡했는데 왜 그러냐고요? 미친XX야. 난 태어날 때부터 원래 이랬어. 네가 뭘 알아?"라고 토로하며 악플러들을 향해 강한 반응을 보였다.

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뿐만 아니라 최준희는 팔로워 약 23만 명을 보유했던 SNS 계정이 돌연 차단되는 일을 겪기도 했다.

jyn2011@sportschosun.com