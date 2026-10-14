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'23만 팔로워' 잃고 악플까지..최준희 "멘탈 박살 나" 심경 토로

정유나 기자

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'23만 팔로워' 잃고 악플까지..최준희 "멘탈 박살 나" 심경 토로

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 연이어 힘든 심경을 털어놨다.

최준희는 14일 자신의 SNS를 통해 "다들 요즘 뭐 하고 사느냐. 무슨 생각하면서 사느냐"고 물으며 팬들과 소통했다.

이에 한 네티즌이 "최준희 SNS는 어디 갔을까"라고 묻자, 최준희는 "인생에 그늘이 많아서 시원하다"고 답했다.

또 다른 네티즌이 "준희 언니 계정 돌려주라"고 댓글을 남기자, 최준희는 "약간 멘탈이 박살 나서 조각 하나하나 주워다 겨우 붙여 놓으면 인생이 와서 '오, 어떻게 고쳤니?' 하고 또 박살 내놓는 것 같긴 하다"고 털어놨다. 연이어 힘든 상황을 겪는 듯한 심경을 비유적으로 표현해 눈길을 끌었다.

'23만 팔로워' 잃고 악플까지..최준희 "멘탈 박살 나" 심경 토로

앞서 최준희는 악플로 인한 고충을 토로하며 힘든 심경을 드러내기도 했다.

최준희는 지난 7일 자신의 SNS에 "우리가 한 번만 살아서 다행이야. 왜냐면 난 이 대환장을 또 겪고 싶지 않거든... #다들 화이팅"이라는 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 악플로 인해 괴로워하는 최준희의 모습이 담겼다. 최준희는 "왜 그렇게 사냐고요? 멀쩡했는데 왜 그러냐고요? 미친XX야. 난 태어날 때부터 원래 이랬어. 네가 뭘 알아?"라고 토로하며 악플러들을 향해 강한 반응을 보였다.

뿐만 아니라 최준희는 팔로워 약 23만 명을 보유했던 SNS 계정이 돌연 차단되는 일을 겪기도 했다.

jyn2011@sportschosun.com

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