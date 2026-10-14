[청룡영화상] 올해 청룡의 원픽은? 전문가→네티즌 후보작(자) 투표 시작

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 주연상을 수상한 현빈, 손예진이 기념 촬영을 하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.19/

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[스포츠조선 조지영 기자] 청룡을 빛낼 올해의 영화, 감독, 배우는 누가될까.

대한민국 최고의 영화 축제 제47회 청룡영화상이 올해를 빛낸 작품과 영화인을 가리기 위한 본격적인 후보작(자) 선정에 돌입했다.

1963년 출범 이래 공정하고 투명한 심사를 통해 업계와 대중의 신뢰를 쌓아온 청룡영화상은 매년 한 해 동안 주목받은 한국 영화와 영화인들을 조명하며 그 명성을 이어오고 있다. 제47회 청룡영화상 역시 영화계 전문가들의 평가와 관객들의 선택을 바탕으로 주요 부문의 최종 후보작(자)을 결정할 예정이다.

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이를 위한 전문가 대상 투표는 지난 13일 시작됐으며, 네티즌 투표는 오늘(14일)부터 진행된다. 두 투표는 오는 25일 자정까지 참여할 수 있다. 네티즌 투표는 청룡영화상 공식 홈페이지 (www.blueaward.co.kr)에서 가능하다.

이번 투표는 최다관객상과 청정원 인기스타상을 제외한 최우수작품상, 감독상, 신인감독상, 남우주연상, 여우주연상, 남우조연상, 여우조연상, 신인남우상, 신인여우상, 촬영조명상, 각본상, 음악상, 미술상, 편집상, 기술상까지 총 15개 부문을 대상으로 한다.

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전문가 대상과 네티즌의 투표 결과를 바탕으로 최종 후보작(자)이 결정되는 만큼, 올 한 해 한국 영화계를 대표할 작품과 영화인이 누가 될지 관심이 모인다.

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한편, 제47회 청룡영화상은 오는 11월 25일 여의도 KBS홀에서 개최된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com