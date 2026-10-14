'더 커뮤니티2', 드라마까지 제쳤다…통합 화제성 1위로 화려한 피날레

사진제공=웨이브

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[스포츠조선 정빛 기자] 웨이브 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'이 반전의 결말과 함께 TV-OTT 드라마·비드라마 통합 화제성 1위까지 차지하며 막을 내렸다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(제작 모스트267, 이하 '더 커뮤니티2')은 공개 기간 웨이브 주간 시청 시간 전 장르 1위를 기록했다. 공개 첫 주부터 6주 연속 신규 유료가입 견인 지표 최상위권에도 올랐다.

굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex) 화제성 조사에서는 9월 3주 차와 10월 1주 차, 종영 주 차까지 총 세 차례 TV-OTT 비드라마 부문 1위를 차지했다. 특히 10월 2주 차에는 TV-OTT 드라마, 비드라마 통합 화제성 1위에 올랐다.

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지난 9일 공개된 최종회에서는 치열한 심리전 끝에 골드팀 루나(박세승)가 단독 우승을 차지했다. 다수 연합이 형성된 상황에서도 루나가 홀로 최종 상금을 거머쥐며 반전의 결말을 완성했다.

종영 이후에는 출연진이 직접 촬영 비하인드를 전하는 스페셜 편이 공개된다. 오는 16일 공개되는 비하인드 토크 스페셜 편에는 최종 생존자 9명인 바울(넉스), 레아(신혜원), 루나(박세승), 동키(박철현), 마이야르(승우아빠), 피트(이수민), 이자하(이재용), 시선(이한), 벡터(정재호)가 출연한다.

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이들은 방송에서 공개되지 않았던 각 팀의 전략과 주요 선택의 순간, 두 차례 전쟁의 뒷이야기를 전할 예정이다. 특히 화제가 됐던 장면들을 다시 살펴보며 당시의 심경과 비하인드를 밝히고, 서바이벌을 마친 소감도 나눈다.

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'더 커뮤니티2' 비하인드 토크 스페셜 편은 오는 16일 오전 11시 웨이브에서 공개된다. 본편 1~10회도 웨이브에서 시청할 수 있다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com