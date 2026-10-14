"김용건도 몰랐다"...하정우♥차정원 12월 비공개 결혼, 父도 기사 보고 알아

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김용건이 장남 하정우와 차정원의 결혼을 축하하면서도 결혼 날짜는 기사로 알았다고 밝혔다. 아들에게서 따로 날짜를 전해 듣지 못했다는 솔직한 반응이다.

14일 OSEN 보도에 따르면 김용건은 하정우의 결혼 소감을 묻는 말에 "결혼 날짜가 떴어요? 아버지래도 저는 잘 몰라요"라고 되물었다. 이어 "애들이 나이가 있는데, 자기가 알아서 하는 거죠"라고 말했다.

결혼 날짜를 몰랐던 이유도 설명했다. 김용건은 "아들이 날을 잡으면 '이래저래 이날로 잡았다, 시간을 비워두시라'고 했을 텐데 아직 따로 연락받은 건 없었다"며 "기사가 먼저 났나 보다"라고 전했다.

Advertisement

아들 부부를 향한 바람도 밝혔다. 결혼 후 어떻게 지냈으면 좋겠냐는 질문에 "흔히들 하는 얘기처럼 행복하게 잘 살면 된다. 나이 차서 결혼하는데 평생을 약속하고 결혼식을 올리는 거니 잘 살아야 한다"고 답했다.

이어 "건강하고 행복하게 잘 살면 된다. 다른 건 없다"며 "그래서 아버지한테 손주나 안겨주면 더 고맙고"라고 웃었다.

Advertisement

하정우와 차정원은 오는 12월 13일 서울의 한 호텔에서 비공개 결혼식을 올린다.

Advertisement

두 사람은 올해 2월 교제 사실을 인정했으며, 당시 결혼에 대해서는 정해진 바가 없다고 밝혔다. 이후 약 8개월 만에 결혼 소식을 전했다.

Advertisement

김용건은 앞서 지난 3월 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서 하정우의 결혼을 암시하는 말을 하기도 했다. '하정우도 아기를 좋아하느냐'는 질문에 "좋아하지. 그러니까 결혼 얘기도 이제 슬슬 나오고 그랬던 모양"이라고 답했다.

2003년 영화 '마들렌'으로 데뷔한 하정우는 '추격자', '범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대', '암살', '신과 함께' 시리즈 등에 출연했다.

Advertisement

차정원은 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔해 드라마 '당신이 잠든 사이에', '특별근로감독관 조장풍' 등에 출연했다. 최근에는 패션·뷰티 분야 인플루언서로도 활동하고 있다.

narusi@sportschosun.com