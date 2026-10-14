[인터뷰③] '킬링타임' 류혜영 "고경표와 결혼 발표? 절대 그럴 일 없어"…열애설 칼차단

사진 제공=㈜더타이틀

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 류혜영이 절친 고경표와의 열애설을 재차 반박했다.

류혜영은 14일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "고경표와는 절대 청첩장을 낼 일 없다"며 "오히려 댓글을 보면서 대중의 반응을 보고 공부가 됐다"라고 했다.

21일 개봉하는 '킬링타임'은 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루 킬링타임이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하고, 무자비한 공격으로부터 살아남기 위해 펼치는 타임어택 스릴러로, '봄이가도', '프라사드'의 장준엽 감독이 메가폰을 잡았다. 류혜영은 팀원의 죽음 이후 모든 것을 잃고 다시 카메라 앞에 선 스트리머 연우 역을 맡았다.

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류혜영은 '킬링타임'을 위해 슬로우 러닝을 시작하게 됐다고 밝혔다. 그는 "옛날부터 액션 장르에 대한 갈망이 컸다. 몸 쓰는 연기를 하고 싶었는데, 감사하게도 '킬링타임'이 들어왔다. 그러고 액션스쿨 감독님이 스케줄을 짜주셨는데, 15초 액션 신을 찍고 나면 15분은 쉬어야겠더라. 뭔가 체력적으로 단련을 시키지 않으면 큰일 날 것 같은 위기감이 들었다"며 "인터넷에도 찾아보고 헬스선생님한테도 여쭤보니까 심장을 강화시켜야 한다고 하더라. 그중 간단하고 가장 좋은 게 러닝이라고 하더라. 4년 전부터 계속 러닝 추천을 받았는데, 달리기는 죽어도 안 하겠다고 했었는데 급한 마음에 빨리 시작하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "처음에는 죽도록 힘들다가, 두 번째 러닝을 하는데 똑같이 달렸는데도 안 힘들더라. 그래서 계속해야겠다는 생각이 들었다"며 "또 제 친구 중에 슬로우 러닝에 대해 연구도 하고 대학원도 다녀온 친구가 있다. 천천히 달리기를 하면 러닝에 빨리 접근할 수도 있다고 하더라. 그때부터 주 5-6회 나가서 할 수 있는 만큼만 했다. 이렇게 달리면 할머니가 되어서도 천천히 달릴 수 있겠다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.

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류혜영은 최근 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 출연해 절친 고경표와의 관계를 직접 언급했다. 이에 앞서 두 사람은 tvN '응답하라 1988'에서 연인 관계로 호흡을 맞췄으며, 오랫동안 우정을 이어오고 있다. 이를 통해 팬들 사이에서는 과몰입 반응이 쏟아지며 열애설이 불거지기도 했다.

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류혜영은 "댓글을 보면서 오히려 공부가 됐다. 남녀 사이를 이렇게 생각하는 사람도 있구나 싶었다"며 "다 저처럼 생각하는 분들만 계시지 않구나 했다"고 전했다. 고경표와의 실제 열애 가능성에 대해선 "많은 분들이 이러다 몇 년 뒤 청첩장 내는 거 아니냐고 하시더라. 딱 봐도 한쪽에서 안 좋아하면 불가능하다고 하시는데, 절대 그럴 일 없다"고 선을 그었다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com