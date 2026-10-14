LCK, 프랜차이즈 도입 6년 만에 시청자 2.19배…평균 71만명

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한국의 대표적인 e스포츠 리그인 'LCK'(리그 오브 레전드 챔피언스 코리아)가 프랜차이즈 시스템 도입 이후 시청 지표를 두 배 이상 끌어올린 것으로 나타났다.

2026시즌 평균 분당 시청자수(AMA)는 71만4000명으로 역대 최고치를 기록했으며, 글로벌 시청자 증가와 중계 플랫폼 다변화가 성장세를 뒷받침했다.

라이엇 게임즈는 지난 4월 1일 개막해 9월 13일까지 진행된 2026 LCK의 시청 지표를 공개했다. 평균 분당 시청자수는 전년 대비 13% 증가했다. 프랜차이즈 시스템을 도입한 2021년 32만6000명과 비교하면 2.19배로 늘었다.

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결승전 시청 지표도 상승했다. 젠지와 한화생명e스포츠가 맞붙은 결승전의 최고 동시 시청자수(PCU)는 전년보다 24% 증가했다. 정규 시즌에서도 라이벌 팀 간 주요 경기가 평균 분당 시청자수 100만명을 넘기는 등 높은 관심을 모았다.

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네이버 치지직과 SOOP의 중계권 확보도 올해 시청 환경의 주요 변화였다. 두 플랫폼은 2026시즌부터 향후 5년간 LCK 중계권을 확보하고, 기존 중계 채널과 함께 시청자 접점을 넓혔다. 다양한 스트리머의 동시 송출을 지원하면서 기존 LCK 유튜브 시청층을 흡수하는 한편 새로운 시청자 유입에도 나섰다.

글로벌 시청 지표 역시 성장했다. 영어·중국어·베트남어 등 다양한 언어로 제공되는 해외 중계의 평균 분당 시청자수는 전년 대비 20% 증가한 50만 4000명을 기록했다. 전체 AMA의 70% 이상을 차지하는 규모다. LCK컵의 홍콩 개최와 키움 DRX의 베트남 로드쇼 등 현지 팬들과의 접점을 넓히는 활동, 국제 대회에서 LCK 팀들이 거둔 성과도 글로벌 관심을 끌어올린 요인으로 꼽힌다.

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2025년 도입한 단일 시즌·단일 챔피언 체제도 안정적으로 자리잡았다. 정규 시즌 3~4라운드에서 팀을 레전드 그룹과 라이즈 그룹으로 나눠 운영하면서 상위권 팀 간 맞대결이 이어졌고, 주요 경기에 대한 관심이 플레이오프와 국제 대회 대표 선발전 등으로 연결됐다.

이정훈 LCK 사무총장은 "2026년 LCK의 평균 분당 시청자수가 70만명을 넘어서면서 역대급 성적을 낸 바탕에는 팬 여러분이 보여주신 애정과 지속적인 관심이 자리하고 있다"며 "LCK는 함께하는 10개 팀과 '수세대가 함께 즐기는 글로벌 프리미엄 콘텐츠'라는 목표를 달성하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com