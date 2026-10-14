[공식]하정우♥차정원, 6년 열애 끝 12월 13일 결혼…11세 차 배우 부부 탄생

하정우(왼쪽), 차정원. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 하정우(48)와 차정원(37)이 6년 열애 끝에 부부가 된다.

하정우 소속사 워크하우스컴퍼니와 차정원 소속사 사람엔터테인먼트는 14일 스포츠조선에 "두 사람이 오는 12월 13일 서울 모처에서 결혼식을 올린다"라며 "결혼식은 비공개로 진행이 될 예정"이라고 했다.

1978년생인 하정우와 1989년생인 차정원은 11세 차이로, 2020년 무렵 연예계 동료로 만나 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다. 이후 약 6년간 교제를 이어오다 결혼이라는 결실을 맺게 됐다.

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두 사람의 열애 사실은 지난 2월 공식적으로 알려졌다. 당시 하정우의 7월 결혼설이 불거지면서 연인 차정원에게도 관심이 쏠렸다.

양측은 교제 사실을 인정하면서도 결혼에 대해서는 정해진 바 없다는 입장을 밝혔다. 이후 약 8개월 만에 구체적인 결혼 날짜를 발표하면서 또 한 쌍의 배우 부부 탄생을 알렸다.

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공개 열애 이후 두 사람은 공식 석상에서도 서로를 향한 애정을 드러냈다. 하정우는 tvN 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법' 제작발표회에서 차정원에 대해 "한결같이 애정과 지지를 해준다"고 언급했다.

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차정원 역시 tvN '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁' 미디어 토크 행사에서 "하정우가 첫 방송을 봤다고 한다. 모니터링하면서 열심히 응원과 격려를 해주고 있다"며 고마움을 전했다.

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하정우는 2002년 영화 '마들렌'으로 데뷔해 '추격자', '국가대표', '범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대', '더 테러 라이브', '암살', '터널', '신과함께' 시리즈 등에 출연하며 국내 대표 배우로 자리매김했다. 영화 '롤러코스터', '허삼관', '로비', '윗집사람들' 등을 연출하며 감독으로도 활동했다. 최근에는 tvN 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'으로 안방극장에 복귀했다.

차정원은 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔해 드라마 '그녀는 예뻤다', '특별근로감독관 조장풍', '절대그이' 등에 출연했다. 패션·뷰티 인플루언서로도 활동 중이며, 최근 tvN '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁'에 출연했다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com