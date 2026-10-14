[인터뷰①] '킬링타임' 남윤수 "내 얼굴 큰 스크린으로 보니 단점만 보여…써마지→스킨보톡스 맞아"

사진 제공=㈜더타이틀

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 남윤수가 '킬링타임'을 보고 자기 관리를 시작했다고 밝혔다.

남윤수는 14일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "큰 스크린으로 제 모습을 보니까 평소에도 자기 관리를 잘해야겠단 생각이 들었다"라고 했다.

21일 개봉하는 '킬링타임'은 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루 킬링타임이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하고, 무자비한 공격으로부터 살아남기 위해 펼치는 타임어택 스릴러로, '봄이가도', '프라사드'의 장준엽 감독이 메가폰을 잡았다. 남윤수는 크루의 리더이자 PD 주원을 연기했다.

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남윤수는 '킬링타임'을 통해 스크린에 데뷔했다. 그는 "감사하고 떨리는 마음으로 기대하고 있다. 첫 주연 영화를 찍게 돼 부담감을 갖고 있다"며 "솔직히 2년 전에 짧은 시간 동안 현장에서 찍었을 때는 괜찮다고 느꼈는데, 막상 큰 스크린으로 보니 단점밖에 안 보여서 걱정됐다. 많은 분들이 제 모습을 안 좋게 보시지 않을까 걱정도 되고 무서움도 컸다. 전 원래 TV 드라마를 찍었어서 작은 화면으로 보는 건 비교적 부담이 덜됐다. 근데 스크린으로 보니 모공까지 다 보이니까 평소에 피부관리를 잘해야 할 것 같더라. 영화를 큰 화면으로 보고 나서 관리를 열심히 하기 시작했다"고 밝혔다.

영화 모니터 이후 어떤 관리를 했는지 묻자, 남윤수는 "피부과에서 아직 울쎄라는 안 해도 된다고 해서 하진 않았다. 써마지는 1년에 한 번만 해도 좋다고 하더라. 30대부터 미리미리 해놔야 40대 때도 유지된다고 해서 받았다. 아직 큰 효과는 모르겠다. 연차가 쌓여야 효과가 눈으로 보일 거라고 하더라. 또 제가 미간은 괜찮은데, 눈썹을 올릴 때마다 이마에 주름이 생겨서 스킨보톡스를 맞았다. 그전까진 왜 보톡스를 맞아야 하는지 몰랐는데, 이번에 '킬링타임' 보니까 제가 이마 힘 조절을 못하더라. 이 부분은 보완을 하는 게 맞다고 생각했다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com