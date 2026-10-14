빅나티, 공익 근무 중 결혼 깜짝 발표.."♥'10년 짝사랑' 밴쿠버 주인공과 평생하기로"

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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 빅나티(본명 서동현)가 결혼 소식을 직접 전했다.

최근 빅나티는 팬들과 소통하는 단체 메시지방을 통해 결혼 소식을 알렸다. 그는 메시지를 통해 "날씨 추워지는데 감기 조심들 하라고 말도 할 겸 할 말이 있어서 이렇게 오랜만에 왔다"면서 "디에서든 내 노래 들어주고 즐겨줘서 정말! 고맙다"라고 말문을 열었다.

이어 "사람들이 알기 전에 너네한테 먼저 알려주고 싶어서. 올해 마지막 이슈가 하나 더 있다. 이미 알 수도 있고 갑작스러울지도 모르겠지만 '밴쿠버'랑 '밴쿠버2' 등 많은 노래에 그 친구랑 평생 함께하기로 했다"고 전하며 결혼 소식을 알렸다.

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특히 빅나티가 언급한 '밴쿠버'와 '밴쿠버2'는 그가 한 사람을 향해 품었던 애틋한 마음을 담아낸 곡들로 알려져 있다. '밴쿠버'의 주인공은 빅나티의 첫사랑이자 현재 여자친구로 유명하다. 오랜 시간 음악을 통해 전해 온 사랑 이야기가 결혼이라는 결실로 이어지게 되면서 팬들의 축하와 관심이 쏠리고 있다.

빅나티는 팬들을 향한 고마움도 잊지 않았다. 그는 "너희들 덕분에 그런 노래도 세상에 나올 수 있었고 그 덕에 나도 많은 걸 배운 것 같아. 언제나 고맙지만 다시 한번 고맙고, 또 더 성숙해지는 젊은이가 돼서 돌아올겠다"라고 덧붙였다.

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빅나티는 과거부터 한 사람을 향한 오랜 짝사랑을 고백해 화제를 모았다. 그는 앞서 "오랜 기간 한 사람을 짝사랑하고 있다"고 밝힌 바 있다. 직접 작사한 '밴쿠버' 역시 한 사람을 향한 애틋한 짝사랑을 담은 곡으로 알려지면서 대중의 관심을 받았다. 솔직한 감정을 음악에 녹여낸 그의 모습에 '사랑꾼'이라는 수식어가 따라붙기도 했다.

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이후 빅나티는 10년 넘게 짝사랑해 온 여성과 연애 중이라는 사실을 직접 공개해 화제를 이어갔다. 오랜 시간 한결같은 마음을 품어 온 상대와 실제 연인으로 발전했다는 소식에 많은 팬이 응원과 축하를 보냈다. 그리고 이번에는 평생을 함께하기로 했다는 소식을 전하며 또 한 번 대중의 이목을 집중시켰다.

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오랜 짝사랑에서 시작해 연인으로 발전하고, 마침내 결혼이라는 새로운 출발을 앞두게 된 빅나티. 음악으로 자신의 진솔한 감정을 전해 온 그가 앞으로 어떤 음악과 이야기로 팬들을 만날지 기대가 모인다.

한편 2003년생인 빅나티는 Mnet '쇼미더머니8'를 통해 얼굴을 알렸다. 그간 '정이라고 하자 (Feat. 10CM)', 'Vancouver'(밴쿠버), '낭만교향곡 (Feat. CHANGMO, 박재범)' 등 대표곡을 선보이며 감각적인 음악성을 입증한 바 있다. 지난 10일부터 사회복무요원으로 복무 중이다.