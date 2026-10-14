[인터뷰②] '킬링타임' 남윤수 "류혜영, 확실히 선배 같아…인터뷰 전에도 '잘하라'고 응원"

사진 제공=㈜더타이틀

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 남윤수가 영화 '킬링타임'에서 류혜영과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

남윤수는 14일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "혜영 누나는 확실히 선배 같고, 제가 본받을 점이 많다"라고 했다.

21일 개봉하는 '킬링타임'은 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루 킬링타임이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하고, 무자비한 공격으로부터 살아남기 위해 펼치는 타임어택 스릴러로, '봄이가도', '프라사드'의 장준엽 감독이 메가폰을 잡았다. 남윤수는 크루의 리더이자 PD 주원을 연기했다.

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남윤수는 전날 열린 '킬링타임' 언론시사회에서 "저랑 2~3살 정도 차이 날 줄 알았는데, 연생을 보고 나서 '완전 누나였구나' 했다. 누나가 편하게 현장 분위기를 만들어줘서 고마웠다"고 말한 바 있다. 이에 그는 "누나인 건 알았지만, 나이를 따로 찾아보진 않았다. 어릴 때부터 활동을 하니까 형, 누나들이 더 편했다. 촬영할 땐 누나 나이를 모르고 있다가, 나중에 물어보니 91년생이라고 해서 놀랐다. 제 친형이 94년생이어서 누나도 그 또래일 줄 알았다"고 말했다.

이어 현장에서 본 선배 류혜영의 모습에 존경심도 표했다. 남윤수는 "확실히 선배 같고, 본받을 점도 많다. 대기실이나 기자회견에서도 선배의 면모를 많이 보여줬다. '킬링타임' 홍보할 때도 누나가 먼저 '내가 이거 해줄게'라고 나서서 해줘서 안정감이 컸다. 아까도 인터뷰 시작 전에 떨지 말고 잘하라고 어깨를 툭툭 쳐줘서 고마웠다"고 말했다.

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이날 진행된 인터뷰에서 류혜영도 남윤수에 대해 "안정형인 것 같다"고 칭찬을 아끼지 않았다. 이를 들은 남윤수는 "제가 평상시에 천천히 말하는 스타일이어서 그런 것 같다. 누나는 활기차고 방방 뛰면 저는 느긋하고 혼자 있는 걸 좋아한다. 또 어디 나가는 스타일이 아니고 자연도 좋아한다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com