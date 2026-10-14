"안면윤곽은 얘기 안 하냐" 황정음, 계속된 성형설에 직접 답했다

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황정음이 안면윤곽 수술 의혹을 부인했다.

14일 황정음의 유튜브 채널에서는 '이영&윤희 언니랑 대하 먹으러 간 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

황정음은 절친 심이영, 조윤희와 함께 대하를 먹으러 갔다. 세 사람은 SBS '7인의 탈출'에 출연하며 절친이 됐다고. 조윤희를 만난 황정음은 "사실 리프팅을 해서 어색하다. 웃으면 조커가 된다. 예뻐 보이려 했다"고 고백했고 조윤희는 "충분해. 정음아"라고 한숨을 쉬었다. 이에 황정음은 너무 늙어 보인다"고 토로했다.

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조윤희는 "(유튜브에서) 솔직하게 다 얘기하더라"라고 밝혔고 제작진은 "얼마 전에 유튜브에서 성형 고백을 시원하게 했다. 거기 제일 많이 달린 댓글이 '윤곽은 얘기 안 하냐'(였다)"며 황정음의 안면윤곽설을 언급했다.

이에 황정음은 "답글을 달려고 했다. 그렇게 무서운 수술은 못한다. 최고 큰 수술은 그게 끝이다. 이미 눈, 코 얘기했으니까 했으면 했다고 할 텐데 한 게 없다. 그래서 그건 얘기하는 게 맞는 거 같았다"고 부인했다.

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황정음은 "별로 신경 안 쓰는데 양악은 신경 쓰인다. 선화예중 입학했는데 학교에 다 소문이 났다. '황정음은 쌍꺼풀 수술을 하고 코를 세우고 턱을 깎았다'더라. 그때도 '내가 언제?' 하는 스타일이었다. 만약 얘기를 안 한 게 있다면 까먹은 거다. 예를 들면 귀족도 잠깐 했다가 뺀 것"이라고 거침없이 이야기해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com