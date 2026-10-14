[인터뷰③] '킬링타임' 남윤수 "내가 생각하는 좋은 배우? 현장에서 편안한 사람으로 보여야"

사진 제공=㈜더타이틀

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 남윤수가 자신이 생각하는 좋은 배우에 대한 기준을 밝혔다.

남윤수는 14일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "현장에서 편안하고 모든 사람들이 거리낌 없이 다가올 수 있는 배우가 좋은 배우인 것 같다"라고 했다.

21일 개봉하는 '킬링타임'은 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루 킬링타임이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하고, 무자비한 공격으로부터 살아남기 위해 펼치는 타임어택 스릴러로, '봄이가도', '프라사드'의 장준엽 감독이 메가폰을 잡았다. 남윤수는 크루의 리더이자 PD 주원을 연기했다.

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남윤수는 자신이 생각한 좋은 배우에 대해 "현장에서 편안하고, 모든 사람들이 거리낌 없이 할 수 있어야 하는 것 같다. 저 역시 좋은 배우가 되기 위해 노력을 하고 있다"며 "저도 예전엔 오해를 많이 받았다. 현장에서 아무 말도 안 하니까 작품에 관심이 없어 보인다고 들었다. 그 이후로 일부러 말을 많이 하니까 성격 자체가 바뀌었다. 지금도 MBTI 테스트하면 I(내향형)가 나오긴 하지만, 현장에서 좋은 사람이 되고 싶다"고 말했다.

앞서 남윤수는 2024년 병원 측 공식 인스타그램을 통해 부친에 신장을 기증한 사실이 알려지기도 했다. 이에 그는 "소문이 난지도 모르고 있었는데, 갑자기 효자가 됐다. 소속사에서 기사를 내려고 했던 적도 없었다. 가만히 있다가 기사가 나서 깜짝 놀랐다. 제 입으로 효자라고 말씀드린 적도 없고, 그걸 일일이 다 설명해야 하는 게 부담스러웠다"고 말했다.

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영화 개봉을 앞두고 가족들의 응원 메시지가 없었는지 묻자, 남윤수는 "부모님이랑 남자 형제만 있어서 대화를 별로 안 한다. '밥 먹었어? 응 먹었어!' 하면 대화가 끝난다. 아빠도 그렇고 엄마도 성격이 좀 무뚝뚝한 스타일이시다. 저희 가족 다 있는 단체채팅방이 있는데, 작은 형이 어제 시사회 사진을 올렸다. 거기에 아빠가 '장하다. 우리 아들'이라고 하면 대화가 끝난다(웃음). 고모부는 개인적으로 영화 개봉하면 꼭 보겠다고 연락을 해주셨다"고 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com