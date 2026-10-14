"어쩌라고" 팬에 막말한 8개월 신인, 결국 활동 잠정 중단 "개선의 시간 가질 것"[공식]

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 체이서 멤버 렌이 팬을 향한 부적절한 발언으로 논란에 휩싸인 가운데, 팬 소통 활동을 잠시 중단한다.

14일 체이서 소속사 하울링엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 "렌의 SNS, PLUS CHAT 및 Fandol 서비스 이용을 일시적으로 중지할 예정임을 안내드린다"고 밝혔다.

이어 "아티스트의 완전한 활동 중지는 아니며, 더 나은 모습을 보여드리기 위해 집중하는 기간을 가질 예정"이라고 설명했다. 그러면서 "일시 중지된 서비스의 재개 시점은 추후 별도 공지를 통해 안내드리겠다. 팬 여러분의 너른 양해 부탁드린다"고 덧붙였다.

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이번 조치는 최근 렌이 유료 팬 소통 플랫폼에서 보인 언행으로 논란이 불거진 데 따른 것으로 풀이된다.

앞서 렌은 유료 팬 소통 플랫폼을 통해 한 팬이 "계속 기다렸다"는 메시지를 보내자 "아 어쩌라고", "왜 나한테 뭐라고 해. 자꾸 짜증 나게"라고 답한 것으로 알려졌다. 팬과 직접 소통하는 플랫폼에서 나온 발언인 만큼 논란이 확산했고, 팬들을 향한 태도가 적절했는지를 두고 비판이 이어졌다.

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논란이 커지자 소속사는 지난 12일 공식 사과문을 발표했다. 당시 소속사는 "렌의 부적절한 언행으로 인해 상처받으셨을 팬 여러분께 진심으로 사과드린다"며 고개를 숙였다.

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이어 "팬 여러분께 더욱 신중하고 책임감 있는 모습을 보여드렸어야 함에도 불구하고, 경솔한 말과 행동으로 실망과 상처를 드린 점에 대해 깊이 반성하고 있다"고 전했다. 팬들에게 상처를 준 점을 인정하고 사과의 뜻을 밝힌 데 이어, 이번에는 팬 소통 서비스 이용을 일시적으로 중단하기로 했다.

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한편 렌이 속한 5인조 그룹 채이서는 지난 2월 싱글 앨범 'Sweet Like Sugar'을 통해 데뷔했다.