조윤희, 이동건과 이혼 6년만 털어놓은 속내 "내가 그렇게 용감한 줄 몰랐다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 조윤희가 이혼 심경을 밝혔다.

14일 황정음의 유튜브 채널에서는 '이영&윤희 언니랑 대하 먹으러 간 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

황정음은 절친 심이영, 조윤희와 함께 대하를 먹으러 갔다. 첫째 아이가 동갑이라는 세 사람은 자연스럽게 육아 이야기를 했다. 조윤희는 "난 내가 바라는 엄마상이 있다. 우리 엄마가 술도 안 마셨으면 좋겠고 그런 게 있다. 그래서 로아도 그런 게 있겠지 싶어서 로아가 바라는 엄마가 되고 싶다. 근데 로아가 바라는 엄마가 어떤진 모른다. 로아가 바라는 건 화 안내는 엄마일 거다. 근데 혼을 안 낼 수는 없다. 좋은 말로 백 번 말해도 안 듣는다"고 토로했다. 이에 황정음은 "난 그래서 항상 효자손을 들고 있다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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유튜브에 재미를 느낀다는 황정음에 조윤희는 "난 내추럴한 나를 보여준다는 게 아직 한편으로는 걱정이 된다"고 토로했다. 이에 황정음은 "예쁜 거 말고는 연예인하기엔 쉽지 않은 성격"이라며 "언니는 일할 때 힘들었겠다"고 밝혔다.

조윤희는 "많은 사람들 앞에서 뭔가를 한다는 게 힘들었다"고 토로했고 황정음은 "난 언니한테 강한 걸 항상 본다. 예전에 언니 이혼 기사가 떴는데 되게 충격이었다"고 밝혔다.

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황정음은 "내가 왜 이 얘기를 하냐면 언니가 강하다는 게 이혼은 아무나 하는 게 아니다. 그것도 여배우가 이혼한다는 건 엄청난 일이다. 그걸 다 감수해야 하는 무시무시한 일이다. 밥줄이 당장 끊길 수도 있다는 무서움도 있다. 그때 언니가 강하다 생각했다"고 밝혔다. 이에 조윤희는 "무서웠다. 내가 그렇게 용감한 줄 몰랐다"고 솔직히 털어놨다.

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한편, 배우 조윤희는 배우 이동건과 2017년 결혼, 슬하 딸 로아 양을 뒀으나 지난 2020년 이혼했다.

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wjlee@sportschosun.com