이만기, 세 쌍둥이 손주에 '100만원' 옷 선물.."내 옷도 안 사는데, 손주가 무섭긴 무서워"

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[스포츠조선 김소희 기자] 씨름선수 출신 방송인 이만기가 세쌍둥이 손주들을 위한 옷 쇼핑에 통 큰 씀씀이를 자랑했다.

14일 유튜브 채널 '만기TV'에는 '세쌍둥이 옷 사러 갔다가… 천하장사 할부지 제대로 큰손 됐네!'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 이만기는 세쌍둥이 손주들에게 처음으로 옷을 사주기 위해 아울렛을 찾았다. 손주들을 향한 애정을 드러내며 쇼핑에 나선 그의 모습이 눈길을 끌었다.

이만기는 쇼핑에 앞서 "할아버지가 손주들 옷을 아직 한 벌도 안 사줬다. 그래서 이번에는 옷 한 벌을 사 입히기 위해서 집 근처에 있는 아울렛으로 가고 있다"고 말했다.

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이어 "제 옷도 안 사러도 잘 안 오는데 손주가 무섭긴 무섭다. 옷을 사더라도 한 벌이 아닌 세 벌을 사야 한다. 남자 여자 옷도 달라야 한다. 남자 옷은 그나마 고를 수 있을 거 같은데"라며 쇼핑을 앞둔 부담감을 솔직하게 털어놨다.

이후 아동복 매장에 도착한 이만기는 본격적으로 손주들을 위한 가을옷 쇼핑에 나섰다. 그는 손주들에게 어울릴 만한 옷을 고르기 위해 매장을 둘러보며 한동안 쇼핑에 몰두했다. 세 아이에게 입힐 옷을 하나하나 살펴보며 신중하게 고르는 모습에서 손주들을 향한 남다른 애정을 엿볼 수 있었다.

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그러나 즐거운 쇼핑도 잠시, 계산대 앞에서 예상치 못한 상황이 펼쳐졌다. 손주들을 위한 옷을 고르느라 여념이 없던 이만기는 계산 금액을 확인한 뒤 당황한 기색을 감추지 못했다. 이날 쇼핑 금액은 무려 99만 3700원이었다.

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이만기는 "집에서 볼 땐 그냥 '예쁘다'라고만 했는데 막상 와서 손주 옷을 고르다 보니 진짜 깜짝 놀랐다. 이렇게 비싼 줄 (몰랐다)"라고 말하며 솔직한 반응을 보였다. 손주들을 위해 옷을 고를 때는 기쁜 마음이 앞섰지만, 막상 계산대에 찍힌 금액을 확인하자 놀라움을 감추지 못한 것. 세쌍둥이 손주들을 위한 첫 옷 쇼핑에서 약 100만 원에 달하는 금액을 지출하며 '천하장사 할아버지'다운 통 큰 면모를 보여줬다.

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이만기는 "이게 아무 부질 없다. 내 만족이다. 손주들이 좋은 거 입었는지 안 좋은 거 입었는지 알까"라며 웃음을 자아냈다. 그러면서도 "그래도 기분은 좋다. 너희들이 입어서 예쁘면 더없이 기분 좋다. 나는 옷을 아무거나 입어도 되는데 너희만큼은 예쁘게 입고 건강하게 잘 자라는 게 소원이다. 건강하게 자라고 예쁘게 입어라"라고 덧붙였다.

이후 이만기는 양손 가득 쇼핑백을 들고 세쌍둥이네로 향했다. 그는 직접 사온 옷을 입힌 뒤 "우와 잘생겼다. 예쁘다. 잘맞다. 잘 사왔다"라고 만족해 했다.