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박미선, 암 투병 후 먹방에 쏟아진 걱정 "어쩌다 한번씩 먹어 괜찮아"

이우주 기자

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박미선, 암 투병 후 먹방에 쏟아진 걱정 "어쩌다 한번씩 먹어 괜찮아"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 박미선이 팬들의 먹방 걱정에 대해 안심시켰다.

14일 조혜련의 유튜브 채널에서는 개그우먼 박미선이 출연했다.

조혜련은 박미선과 함께 먹을 빵을 잔뜩 사 호수공원으로 갔다. 박미선은 아침 루틴에 대해 "아침에 눈을 뜨면 먼저 이를 닦는다. 균이 들어가있지 않냐"며 "입을 헹군 다음에 미지근한 물을 마신다. 따뜻한 물을 마시면 몸이 따뜻해지면서 몸이 깨어난다"고 밝혔다.

박미선, 암 투병 후 먹방에 쏟아진 걱정 "어쩌다 한번씩 먹어 괜찮아"

박미선은 "나는 요새 삶은 계란 2개를 먹고 아보카도 반이랑 토마토를 살짝 익혀서 먹는다. 올리브오일을 정말 좋은 걸 쓴다. 엑스트라 버진 중에도 좋은 게 있다"고 밝혔다. 조혜련은 "이 언니는 해외여행을 가도 식사가 똑같다. 매번 빵을 먹는다"고 밝혔고 박미선은 "그 좋아하는 빵을 요새 많이 못 먹는다. 오늘도 오랜만에 먹는 것"이라 밝혔다.

그러면서 박미선은 "많은 분들이 카메라 앞에서 뭘 먹는 걸 찍으면 먹으면 안 된다고 너무 걱정하시더라. 참고로 정말 어쩌다 한 번 찍는 거기 때문에 걱정 안 하셔도 된다"며 "저는 암 치료가 끝난 지 1년이 넘었다. 얼마 전에 검사했는데 수치가 건강했을 때보다 훨씬 좋게 나왔다. 오히려 음식에 대해서 너무 스트레스 받지 말고 먹고 싶은 거 가끔 먹고 정말 먹지 말아야 될 거 빼고는 조금씩 먹는 건 괜찮은 거 같다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

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