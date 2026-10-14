김지선, 호텔 결혼식 축의금 논쟁에 소신 "밥값 고려해 넉넉히 내야"

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 김지선과 김효진이 호텔 결혼식 축의금을 둘러싼 소신을 밝혔다.

14일 유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄'에는 '결혼식 청첩장 어디까지 줄까? | 김지선 김효진의 그래쪄'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김지선과 김효진은 결혼식과 관련한 다양한 이야기를 나누던 중 축의금 문제를 언급했다. 특히 최근 결혼식 비용 부담이 커진 가운데 호텔 결혼식 축의금을 어느 정도 내야 하는지를 두고 솔직한 의견을 주고받았다.

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먼저 김효진은 "우리 결혼할 때하고 돈 가치도 달라졌다. 한 달에 결혼식 두세 건 있고 그러면 부담된다"고 털어놨다. 결혼식에 참석할 일이 잦아지면 축의금 지출도 만만치 않다는 것.

이에 김지선은 "맞다"면서도 "그래도 너무 적게 하면 안 된다. 좀 그렇다"고 덧붙였다.

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김효진은 결혼식 장소와 식사 비용을 고려해야 한다고 강조했다. 그는 "호텔 결혼식 밥값을 생각을 해야 한다. 혼례가 어디서 치러지느냐 보고, 밥값이 어느 정도 들어가겠구나 하면은 그 정도 선은 맞춰서 하는 게 예의"라고 말했다.

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김지선 역시 이에 공감하며 "맞다. 호텔 결혼식을 한다고 하면 넉넉히 낸다"고 밝혔다.

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다만 김지선은 "만약에 밥을 안 먹고 오면 좀 깎는다"고 말해 웃음을 안겼다. 결혼식에 참석해 축하의 마음을 전하되, 식사를 하지 않았다면 축의금 액수에도 차이를 둔다는 현실적인 생각을 드러낸 것.

김효진은 호텔 결혼식에서 지켜야 할 예의에 대해서도 목소리를 높였다. 그는 "제일 꼴불견이 특급 호텔 결혼식 간다 그러면 봉투에는 10만 원 넣고 자녀들 다 데려와서 스테이크 먹는 거다. 그러면서 '더 달라'고 한다"며 "그런 짓은 하면 안 된다"고 강조했다.

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김지선은 결혼식장에서 일부 하객이 보이는 행동에 대해서도 언급했다. 그는 "테이블마다 돌면서 다른 연예인에게 사진 찍어 달라고 한다. 경우 있게 해야 한다"고 말했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com