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김지선, 호텔 결혼식 축의금 논쟁에 소신 "밥값 고려해 넉넉히 내야"

김소희 기자

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김지선, 호텔 결혼식 축의금 논쟁에 소신 "밥값 고려해 넉넉히 내야"

[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 김지선과 김효진이 호텔 결혼식 축의금을 둘러싼 소신을 밝혔다.

14일 유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄'에는 '결혼식 청첩장 어디까지 줄까? | 김지선 김효진의 그래쪄'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김지선과 김효진은 결혼식과 관련한 다양한 이야기를 나누던 중 축의금 문제를 언급했다. 특히 최근 결혼식 비용 부담이 커진 가운데 호텔 결혼식 축의금을 어느 정도 내야 하는지를 두고 솔직한 의견을 주고받았다.

먼저 김효진은 "우리 결혼할 때하고 돈 가치도 달라졌다. 한 달에 결혼식 두세 건 있고 그러면 부담된다"고 털어놨다. 결혼식에 참석할 일이 잦아지면 축의금 지출도 만만치 않다는 것.

이에 김지선은 "맞다"면서도 "그래도 너무 적게 하면 안 된다. 좀 그렇다"고 덧붙였다.

김지선, 호텔 결혼식 축의금 논쟁에 소신 "밥값 고려해 넉넉히 내야"

김효진은 결혼식 장소와 식사 비용을 고려해야 한다고 강조했다. 그는 "호텔 결혼식 밥값을 생각을 해야 한다. 혼례가 어디서 치러지느냐 보고, 밥값이 어느 정도 들어가겠구나 하면은 그 정도 선은 맞춰서 하는 게 예의"라고 말했다.

김지선 역시 이에 공감하며 "맞다. 호텔 결혼식을 한다고 하면 넉넉히 낸다"고 밝혔다.

다만 김지선은 "만약에 밥을 안 먹고 오면 좀 깎는다"고 말해 웃음을 안겼다. 결혼식에 참석해 축하의 마음을 전하되, 식사를 하지 않았다면 축의금 액수에도 차이를 둔다는 현실적인 생각을 드러낸 것.

김효진은 호텔 결혼식에서 지켜야 할 예의에 대해서도 목소리를 높였다. 그는 "제일 꼴불견이 특급 호텔 결혼식 간다 그러면 봉투에는 10만 원 넣고 자녀들 다 데려와서 스테이크 먹는 거다. 그러면서 '더 달라'고 한다"며 "그런 짓은 하면 안 된다"고 강조했다.

김지선은 결혼식장에서 일부 하객이 보이는 행동에 대해서도 언급했다. 그는 "테이블마다 돌면서 다른 연예인에게 사진 찍어 달라고 한다. 경우 있게 해야 한다"고 말했다.


김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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