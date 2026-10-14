서인영, 日 전남친 공개 "3년 넘게 열애, 말 안 통하니 오래 가"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 서인영이 일본인 전남친과 사귀었다고 고백했다.

14일 서인영의 유튜브 채널에서는 '일본 현지인 기절 초풍한 서인영 끝판왕 갸루 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

1박 2일 일본 여행을 가기로 한 서인영은 손톱까지 바꾸며 기대감을 드러냈다. 서인영은 "일본 갈 때는 일본스럽게 해야 한다. 이거는 내가 집에서 2시간을 붙였다. 갈 시간이 없었다"고 밝혔다.

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제작진은 "일본 남자 사귀었잖아"라고 폭로했고 서인영은 '전남친 중에 있다"고 쿨하게 인정했다. 제작진은 "대화가 되는 거냐"고 물었고 서인영은 "손발짓으로 하고 통역 요즘 다 되지 않냐. 3년 넘게 만났다. 말 안 통하니까 오래 만나게 되더라. 할 말도 참게 된다. 할 수가 없어서"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

일본에서 갸루 체험을 한 서인영은 일본에서 살고 있는 절친을 만났다. 서인영은 "내가 바닥 찍을 때 일본에 왔다. 발음도 느리고 말도 못 하니까 얘가 갑자기 길거리에서 울었다. '왜 그렇게 얘기하냐'고, '말하는 게 왜 그러냐' 하면서 울었다"며 울컥했다.

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친구 역시 서인영의 일본인 전남친을 알고 있었다. 친구는 "같이 있었다. 내가 통역 다 해줬다. 그 친구도 한국말을 할 수 있는 사람을 데리고 오지 않았냐"고 물었고 서인영은 "일본엔 없었다"고 밝혔다. 친구가 "나 없었을 땐 어떻게 대화한 거냐"고 의아해하자 서인영은 "번역기로 대화했다'고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com