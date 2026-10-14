'추신수♥' 하원미, 80kg 찍고 충격 "4년 동안 30kg 뺐는데 둘째 임신"

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[스포츠조선 이우주 기자] 야구선수 추신수의 아내 하원미가 산후 다이어트에 대해 밝혔다.

14일 하원미의 유튜브 채널에서는 '80kg였던 하원미가 30kg 감량한 방법'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

미국에서 운동을 더 열심히 한다는 하원미는 "미국에는 혼자 있는 시간이 많으니까 그걸 운동으로 채워가는 스타일"이라며 "잠옷 입고 자고 일어나면 '오늘 운동해야 되는데' 생각하는 순간부터 '하지 말까?'가 된다. 그걸 원천 차단하기 위해 일어나자마자 바로 운동복을 입는다"고 밝혔다.

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하원미는 관리를 시작한 이유에 대해 "제가 첫째 임신했을 때 30kg 넘게 쪘다. 그래서 80kg 넘게 나갔다. 그때 너무 어려서 애를 임신하면 배에 생명이 하나 더 있으니까 2인분을 먹어야 된다 생각했다. 그래서 늘 2인분을 먹었다"며 "아기를 낳고 나면 살이 빠지는 줄 알았는데 아기를 낳았는데 하나도 안 빠지더라. 애는 내 몸에서 나왔는데 아직 나는 80kg다. 그게 진짜 충격이었다. 엄청 열심히 해서 처녀 때 몸으로 돌아왔다. 30kg을 빼는데 거의 4년이 걸렸다. 근데 건우가 곧바로 생겼다"고 밝혔다.

하원미는 "그때는 하루도 안 빠지고 운동했다. 마지막날 병원 가기 전날까지 운동했다"며 "건우 임신했을 때는 7kg 정도 졌다. 테이블에 앉아있으면 사람들이 임신한 줄 몰랐다. 배만 나왔다"고 밝혔다.

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하지만 하원미는 둘째를 낳은 후 살이 더 쪘다며 "아기가 있으니까 운동을 못 가지 않냐. 아기 낳고 나서 살이 더 쪘다"며 "살이 찌면 사람이 무기력해진다. 아무것도 하기 싫고 에너지도 안 난다. 여기 와서 살짝 우울증이 생겼다. 나만 느끼는 건데 무기력해지는 순간들이 있다"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com