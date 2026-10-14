'최현석 딸' 최연수, 산후우울증에 결국 약까지 복용 "멍하고 무기력해져"

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[스포츠조선 이우주 기자] 최현석 셰프의 딸이자 모델 최연수가 산후우울증을 고백했다.

최연수는 14일 "산후우울증 괜찮냐"는 질문에 영상으로 답했다. 최연수는 "남들도 나 정도는 우울하지 않을까 생각도 많이 들었고 아기도 너무 예뻐서 깊게 생각을 안 했는데 호르몬의 문제는 제가 어떻게 조절이 안되더라. 그래서 상담도 받고 약도 먹고 있는데 저는 확실히 도움이 됐다"며 약을 복용한지 한 달 차가 됐다고 밝혔다.

최연수는 "약의 도움 덕분인지 감정 조절도 잘 되고 많이 안정이 됐다"면서도 "살짝 멍해지고 무기력해져서 해야 할 일을 살짝 놓치고 있다"고 부작용을 솔직히 고백하기도 했다.

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하지만 최연수는 부작용보다 장점을 더 크게 느낀다며 "이런 부작용이 있더라도 힘들다고 생각하는 산모 분들이 있다면 꼭 한번 상담을 받았으면 좋겠다. '남들도 나 정도는 힘들겠지' 하면서 버티려 했는데 사실 호르몬은 우리가 조절할 수 있는 게 아니지 않냐. 영상 올릴까 말까 고민했는데 저도 상담 받기 전까지 엄청 고민했어서 다른 분들도 더 힘들어지기 전에 상담 받는 걸 추천드리고 싶다"고 밝혔다.

한편, 최현석 셰프의 딸이자 모델 최연수는 지난해 9월 밴드 딕펑스 보컬 김태현과 띠동갑 나이차를 딛고 결혼했다. 결혼 전부터 아기에 대한 생각이 있었다는 최연수 김태현 부부는 허니문 베이비를 가져 지난 5월 아들을 출산했다.

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wjlee@sportschosun.com