나문희. 아이유 '선물 공세'에 울컥 "나 아프다고 보내, 신세 져서 싫다"(김영옥)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 나문희가 가수 겸 배우 아이유를 향한 각별한 애정을 드러냈다.

14일 유튜브 채널 '김영옥'에는 '아이유가 김영옥 선생님 집에 왔는데… 나문희 선생님까지?! 세 사람의 저녁식사와 아이유의 마지막 편지'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속에는 아이유 신곡 뮤직비디오에 출연한 김영옥이 아이유를 초대해 식사를 대접하는 시간을 가졌다.

이날 영상에서 나문희는 아이유를 기다리던 중 김영옥에게 "언니 근데 어떻게 아이유를 데려오기로 했어?"라고 물었다.

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이에 김영옥은 "(아이유가) 우리 유튜브를 해준다고 그랬대. 나도 놀랐다. 그래서 지금 나문희가 오면 좋겠다 해서 (초대했다)"며 "너는 또 다른 사람 몰라도 아이유면 온다고 하지 않았나. 그래서 아이고 다행이다 했다"라고 설명했다.

나문희는 "나 아이유 좋아하잖아. 아이유가 좋다"라며 아이유를 향한 남다른 애정을 숨기지 않았다. 김영옥 역시 "아이유만 한 애들이 그렇게 훌륭하게 된 아이들을 보면 다 남다른 게 있다"고 칭찬하며 아이유의 인품과 남다른 면모를 높이 평가했다.

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특히 나문희와 아이유는 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'를 통해 인연을 맺은 사이다. 작품에서 함께 호흡을 맞춘 두 사람은 촬영 이후에도 따뜻한 인연을 이어오고 있었다.

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나문희는 아이유와 관련된 훈훈한 일화를 공개했다. 그는 "내가 드라마에서 역할 하려고 그러다가 같이 연습하던 중 그때 내가 아팠다. 그래서 못 했는데 얘가 그 소리를 듣고 나한테 선물을 보내기 시작했다. 꽤 오래됐어"라고 밝혔다.

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작품을 준비하던 중 건강 문제로 함께하지 못하게 된 상황에서 아이유가 자신의 소식을 듣고 먼저 선물을 보내기 시작했다는 것. 나문희는 시간이 꽤 흐른 뒤에도 잊지 않고 자신을 챙겨주는 아이유의 마음에 고마움을 느끼고 있음을 전했다.

이를 들은 김영옥은 "나는 이번에 처음 봤다"고 말했다. 그러자 나문희는 "근데 뭐 맨날 아이유가 나 맛있는 거 사주고 그러니까 자꾸 신세 져서 싫다"고 털어놨다. 아이유가 꾸준히 맛있는 음식과 선물을 챙겨주는 것이 고마우면서도, 자신이 계속 받기만 하는 것 같아 미안한 마음이 든다는 솔직한 고백이었다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com