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나문희. 아이유 '선물 공세'에 울컥 "나 아프다고 보내, 신세 져서 싫다"(김영옥)

김소희 기자

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나문희. 아이유 '선물 공세'에 울컥 "나 아프다고 보내, 신세 져서 싫다"(김영옥)

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 나문희가 가수 겸 배우 아이유를 향한 각별한 애정을 드러냈다.

14일 유튜브 채널 '김영옥'에는 '아이유가 김영옥 선생님 집에 왔는데… 나문희 선생님까지?! 세 사람의 저녁식사와 아이유의 마지막 편지'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속에는 아이유 신곡 뮤직비디오에 출연한 김영옥이 아이유를 초대해 식사를 대접하는 시간을 가졌다.

이날 영상에서 나문희는 아이유를 기다리던 중 김영옥에게 "언니 근데 어떻게 아이유를 데려오기로 했어?"라고 물었다.

이에 김영옥은 "(아이유가) 우리 유튜브를 해준다고 그랬대. 나도 놀랐다. 그래서 지금 나문희가 오면 좋겠다 해서 (초대했다)"며 "너는 또 다른 사람 몰라도 아이유면 온다고 하지 않았나. 그래서 아이고 다행이다 했다"라고 설명했다.

나문희. 아이유 '선물 공세'에 울컥 "나 아프다고 보내, 신세 져서 싫다"(김영옥)

나문희는 "나 아이유 좋아하잖아. 아이유가 좋다"라며 아이유를 향한 남다른 애정을 숨기지 않았다. 김영옥 역시 "아이유만 한 애들이 그렇게 훌륭하게 된 아이들을 보면 다 남다른 게 있다"고 칭찬하며 아이유의 인품과 남다른 면모를 높이 평가했다.

특히 나문희와 아이유는 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'를 통해 인연을 맺은 사이다. 작품에서 함께 호흡을 맞춘 두 사람은 촬영 이후에도 따뜻한 인연을 이어오고 있었다.

나문희는 아이유와 관련된 훈훈한 일화를 공개했다. 그는 "내가 드라마에서 역할 하려고 그러다가 같이 연습하던 중 그때 내가 아팠다. 그래서 못 했는데 얘가 그 소리를 듣고 나한테 선물을 보내기 시작했다. 꽤 오래됐어"라고 밝혔다.

작품을 준비하던 중 건강 문제로 함께하지 못하게 된 상황에서 아이유가 자신의 소식을 듣고 먼저 선물을 보내기 시작했다는 것. 나문희는 시간이 꽤 흐른 뒤에도 잊지 않고 자신을 챙겨주는 아이유의 마음에 고마움을 느끼고 있음을 전했다.

이를 들은 김영옥은 "나는 이번에 처음 봤다"고 말했다. 그러자 나문희는 "근데 뭐 맨날 아이유가 나 맛있는 거 사주고 그러니까 자꾸 신세 져서 싫다"고 털어놨다. 아이유가 꾸준히 맛있는 음식과 선물을 챙겨주는 것이 고마우면서도, 자신이 계속 받기만 하는 것 같아 미안한 마음이 든다는 솔직한 고백이었다.


김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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