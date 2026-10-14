'임영웅 콘서트 간' 나문희, 아이유 공연 초대는 칼거절 "그땐 젊었어"(김영옥)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 나문희가 가수 겸 배우 아이유의 콘서트 초대 제안에 단호한 반응을 보여 웃음을 안겼다.

14일 김영옥의 유튜브 채널에는 "아이유가 김영옥 선생님 집에 왔는데, 나문희 선생님까지"라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 아이유는 나문희와 함께 대선배 김영옥의 집을 찾았다. 최근 김영옥은 나문희와 아이유의 신곡 'Dear my crazy soulmate' 뮤직비디오에 출연하며 인연을 맺은 바 있다. 이날 세 사람은 한자리에 모여 근황을 나누며 화기애애한 시간을 보냈다.

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김영옥은 아이유에게 "지금 뭐 드라마는 계획에 없어?"라며 배우로서의 활동 계획을 물었다. 이에 아이유는 현재 앨범과 콘서트를 준비하고 있다고 밝히며 가수로서의 근황을 전했다.

이어 아이유는 두 선배에게 "일정 괜찮으시면 초대해도 되냐"고 조심스럽게 물었다. 콘서트에 초대하고 싶다는 아이유의 말에 나문희는 뜻밖에도 "초대하지 마"라고 단호하게 답해 웃음을 자아냈다.

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예상치 못한 거절에 아이유는 두 선배가 과거 임영웅의 콘서트에 참석했던 사실을 언급하며 서운함을 드러냈다. 그는 "선생님들 임영웅 씨 콘서트에 간 걸 봤다"고 했고 나문희는 "그때만 해도 우리가 젊었다"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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김영옥은 콘서트 관람에 대한 생각을 덧붙였다. 그는 "나이를 먹으니까 힘든 건 맞는데 콘서트를 가는 게 건강에 좋다고 하더라. 기분이 좋아지니까. 갈 수 있으면 가고 싶다"고 말했다.

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이어 "콘서트에 가면 좋아서 무아지경이 된다. 너무 신나고 좋다"고 덧붙이며 콘서트가 주는 즐거움에 공감했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com