신지, 신혼인데.."문원♥ 예민해 잘 삐져, 나갔으면 좋겠다"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 코요태 멤버 신지가 현실적인 신혼 생활을 공개했다.

14일 신지의 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 신지가 남편 문원과 오이도를 찾은 영상이 공개됐다.

이날 신지와 문원은 오이도 대하 맛집을 찾았다. 주문한 음식을 기다리던 신지는 "어제 함께 영화를 봤는데 남편은 자고 나 혼자 봤다"라고 이야기했다.

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그러자 문원은 "어제 삐져서 잤다. 아내에게 '이거 이렇게 해야 되지 않아?'라고 물었더니 '알아서 하라'고 하더라. '말투가 왜 그래?'라고 물으니 '왜?'라고 하더라. 그래서 '아니야'라고 말하고 잤다"라고 말했다.

신지는 "뭐 볼 때는 집중하고 싶은데 자꾸 말을 시키더라. 근데 크게 영양가 있는 말이 아니었다. 예전에는 내가 집에 오면 재잘재잘했는데 예전보다 말수가 없어졌다. 근데 남편은 그게 서운한가 보다"라고 설명했다. 신지는 밖에서 받은 스트레스를 문원에게 주고 싶지 않은 마음에 그런 거라고.

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이에 문원은 "서운함 반, 걱정스러운 마음 반"이라면서 "한 번은 침대에서 괴롭히려고 장난을 쳤는데 하지 말라고 해서 또 삐져서 잤다. 나 요즘 예민하다"라고 말했다.

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신지는 "요즘 삐져서 자는 게 취미"라면서 "잘 삐지고 예민해졌다. 성별이 바뀐 것 같다. 탈모약을 끊어야 하나"라고 받아쳤다. 이어 "그래서 친구들도 만나고 늦게까지 술 먹고 새벽에 들어오라고 시켰다. 좀 나갔으면 좋겠다. 옆에서 꽁신꽁신대지 말고"라며 속마음을 전했고 문원은 "난 와이프랑 노는 게 제일 좋다"라며 아내 바보 면모를 보였다.

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한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 지난 5월 결혼식을 올렸다.

joyjoy90@sportschosun.com