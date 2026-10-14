이태원 화재 발견한 BTS 일본 팬, 한국어 대신 노래 제목 외쳤다 "저기! '불타오르네'"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 방탄소년단(BTS)의 일본인 팬이 한국에서 우연히 마주한 화재 현장에서 '뜻밖의' 기지를 발휘해 눈길을 끌고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 2022년 일본인 방탄소년단 팬 A씨가 자신의 X(구 트위터)에 올린 사연이 다시 확산되고 있다. 당시 A씨는 이태원에서 겪은 일을 글과 사진으로 공유하며 "불쾌하게 생각하시는 분이 계시면 죄송합니다"라고 운을 뗐다.

사연에 따르면 A씨는 당시 이태원에서 식사를 마친 뒤 돌아가던 길이었다. 그때 길가에 놓인 쓰레기 더미에서 불길이 올라오는 모습을 발견했다. 불이 더 번지기 전에 주변에 알려야 했지만, 한국어가 능숙하지 않았던 A씨는 어떻게 상황을 설명해야 할지 난감했다.

Advertisement

순간 그의 머릿속에 떠오른 것은 다름 아닌 방탄소년단의 히트곡 '불타오르네(FIRE)'였다. 평소 좋아하던 노래 제목을 이용하면 불이 났다는 사실을 전달할 수 있을 것이라고 판단한 것.

A씨는 망설일 틈도 없이 근처 식당으로 달려가 "저기요! 불타오르네! 불타오르네!"라고 외쳤다. 노래 제목을 활용한 다급한 외침이었지만, 다행히 식당 관계자들은 상황을 알아차렸다.

Advertisement

식당 주인은 곧바로 대야에 물을 받아 화재 현장으로 향했고, 손님 역시 소화기를 들고나와 불을 끄는 데 힘을 보탰다. 주변 사람들의 빠른 대응이 이어지면서 불길은 진화됐고, 큰 화재로 번질 수 있었던 위급한 상황도 일단락됐다.

Advertisement

말이 통하지 않는 순간에도 자신이 알고 있는 표현을 총동원해 도움을 요청한 A씨의 대처가 결과적으로 화재 진압에 힘을 보탠 셈이다. 특히 한국어 대신 방탄소년단의 노래 제목을 외쳤다는 독특한 사연은 웃음을 자아내면서도, 위급한 상황에서 발휘된 기지라는 점에서 관심을 모았다.

Advertisement

이후 해당 게시글에는 방탄소년단 멤버 RM이 직접 '좋아요'를 누른 것으로 알려져 화제를 더했다. 방탄소년단을 향한 팬심이 예상치 못한 순간에 발휘된 데다 멤버까지 사연에 반응했다는 사실이 알려지면서 팬들 사이에서도 회자됐다.

누리꾼들은 '불타오르네'라는 노래 제목이 실제 화재 상황을 알리는 외침으로 쓰였다는 점에 흥미롭다는 반응을 보였다. 좋아하는 가수의 음악을 떠올린 순간적인 재치가 주변의 도움을 끌어내고, 더 큰 사고를 막는 데 이어졌다는 점에서도 의미가 있다는 평가다.

Advertisement

시간이 흘렀음에도 이 사연이 다시 주목받는 이유는 단순히 우연히 벌어진 해프닝에 그치지 않기 때문이다. 위급한 상황에서 적극적으로 도움을 요청한 팬과 이에 곧바로 움직인 주변 사람들의 대응이 맞물리면서 위험한 순간을 넘길 수 있었다. 방탄소년단의 노래 제목이 뜻밖의 방식으로 쓰인 이 일화는 K팝 팬덤의 특별한 에피소드로 남아 다시 한번 관심을 받고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com