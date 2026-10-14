'정경호父♥' 75세 박정수, 성형 의혹에..결국 시술 고백 "어느 정도 해줘야 관리돼"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 박정수가 성형 의혹에 휩싸이자 시술 사실을 고백했다.

14일 박정수의 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에는 '내 돈 내 산! 배우 박정수가 40년째 피부 유지하는 진짜 화장품 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

박정수는 화장품으로 피부를 관리한다고 밝힌 한편 시술의 도움도 받는다고 전해 눈길을 끌었다. 그는 "저보고 많은 분들이 수술했냐고 하더라. 시술은 했지만 수술은 한 적 없다"라며 "6개월에 한 번씩 스킨 보톡스를 맞고, 1년에 한 번씩 써마지와 울쎄라를 받는다. 전에는 1년 반 주기로 받았는데 나이가 들면서 1년으로 줄더니 이젠 10개월 주기로 해야겠더라. 회복이 늦다. 나이가 먹을수록 (피부가) 자꾸 내려앉는다"라고 털어놨다.

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박정수는 "나중에는 어쩌면 6개월 주기로 할지도 모른다. 그래서 유지하고 있는 거다. 어느 정도 시술을 해줘야 그래도 관리가 되지 않나 생각한다"라며 시술의 중요성을 강조했다.

한편 박정수는 1972년 MBC 공채 탤런트 5기로 데뷔했다. 1975년 사업가와 결혼했지만 두 자녀를 두고 합의 이혼했다. 이후 2009년부터 배우 정경호의 부친 정을영 PD와 사실혼 관계를 이어오고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com