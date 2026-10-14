김지선, 축의금 먹튀한 동료 손절 "둘째 돌잔치까지 갔는데 내 결혼식 안와, 그렇게 살지마"

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 김지선이 연예계 동료와 인연을 끊게 된 사연을 공개하며 서운했던 마음을 털어놨다.

14일 유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄'에는 '결혼식 청첩장 어디까지 줄까? | 김지선 김효진의 그래쪄'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김지선과 김효진은 결혼식과 관련한 다양한 이야기를 나누던 중 인간관계에 대한 대화를 이어갔다. 특히 경조사를 계기로 관계를 정리하게 된 경험이 화두에 올랐고, 김지선은 과거 함께 일했던 동료와 손절하게 된 일화를 공개했다.

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김지선은 "인간관계가 정리가 된다. 나도 정리한 사람이 있다. 나랑 같이 일을 했던 사람"이라며 운을 뗐다. 이어 "내가 그 사람 결혼식, 첫째 돌잔치, 둘째 돌잔치 싹 다 갔다. 근데 나한테 한 번도 안 왔다"고 서운함을 드러냈다.

상대방의 경조사를 빠짐없이 챙겼지만 정작 자신에게는 아무런 답례가 없었다는 것. 김지선은 상대방의 결혼식부터 자녀들의 돌잔치까지 모두 참석했음에도 자신이 중요한 순간을 맞았을 때는 외면당했다며 당시 느꼈던 섭섭함을 털어놨다.

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이에 김효진이 "언니는 애를 넷이나 낳았는데"라고 말하자, 김지선은 "내가 넷을 낳은 거를 떠나서 내 결혼식도 안 왔다"고 강조했다.

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김지선은 "나는 이 사람이 형편이 어려운가 했는데. PD, 작가 행사는 가더라. 이 인간이 이것(아부)에만 신경 쓴 거다"라고 꼬집었다.

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이어 참아왔던 감정을 직접 표현하기도 했다. 김지선은 "내가 대놓고 '인생 그렇게 살지 마'라고 했다. 인간성이.."라고 덧붙이며 상대방의 행동에 실망했음을 드러냈다.

이를 듣던 김효진은 "근데 그런 사람들이 나중에 오래 못 간다. 다 자기한테 돌아온다"고 말했다. 김지선 역시 이에 공감하며 "맞다. 이 바닥에 없다"고 덧붙였다. 결국 사람을 대하는 태도와 평소 쌓아온 인간관계가 중요하다는 데 의견을 같이한 셈이다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com