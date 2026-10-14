고영욱, '팬티 3일 입는' 기안84 위생관념에 질색 "감방서 만났으면 혼쫄"

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[스포츠조선 이우주 기자] 룰라 출신 고영욱이 기안84의 위생관념을 지적했다.

고영욱은 14일 "Jesus Christ… 만약 이런 녀석을 감방에서 만났다면 호되게 혼쭐을 냈을 텐데"라며 "하루에 팬티를 기본 두 번 이상 갈아입는 나로선 혼자 저렇게 불결하게 지내는 것도 납득 불가인데 단체 생활하며 촬영까지 하는데도 어쩜 저럴 수 있을까"라며 기안84 저격글을 남겼다. 이어 고영욱은 "어제 오늘 일은 아니지만 연예계도 말세"라고 한숨을 내쉬었다.

이 같은 발언은 최근 논란이 된 기안84의 위생관념을 지적하면서 나왔다. 최근 넷플릭스 오리지널 '대환장 기안장2'에서 김연경은 식당으로 가던 중 기안84가 여러 명 앞에서 방귀를 뀌었다고 폭로했다. 이에 덱스는 "팬티 확인했냐"고 물었고 김연경은 "이미 그때 사흘 동안 팬티를 안 갈아입고 있었다. 내가 확인했다"고 밝혀 충격을 안겼다.

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이후 입대를 앞둔 게스트를 만난 김연경은 군대에서의 청결 유지에 대해 궁금해했다. 덱스가 "안 씻는 것도 군법에 걸린다"고 하자 김연경은 기안84에 "그럼 군대에서 잘못 배운 거냐"고 물었다. 이에 기안84는 "군대에 있을 때 자꾸 씻으라 해서 사회 와서 씻기 싫어진 것도 있다"고 밝혔고 김연경은 "왜 땀난 상태에서 자기 침대 쪽으로 가고 그 베개를 베고 눕는지 의문이었다"며 기안84의 위생 관념에 진지하게 의문을 표했다.

한편, 고영욱은 2013년 미성년자를 상대로 한 성범죄 혐의로 징역 2년 6개월을 선고받고 복역했다. 이후 출소한 뒤에도 연예계 복귀를 시도했으나 사실상 활동을 이어가지 못하고 있다. 이후 고영욱은 최근 여러 연예인들을 차례로 저격하며 자신의 계정을 통해 연예계 이슈에 대한 목소리를 내고 있다. 과거에도 유명인들의 행보를 공개적으로 비판하며 논란의 중심에 서기도 했다.

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wjlee@sportschosun.com