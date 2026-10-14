김숙, '토밥' 강제 하차 폭로.."나만 잘려, 살아남은 히밥·현주엽과 밥 먹기 싫다"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 김숙이 '토요일은 밥이 좋아'에서 잘렸다고 밝혔다.

14일 '비보티비' 유튜브 채널에는 '그렇게 잘 먹는데 왜 잘리신 거죠? 이제는 말할 수 있다? 김숙 먹방 퇴출 사건(?)의 진실'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

구독자는 김숙과 송은이에게 "생각해 보니 두 분은 먹방 예능을 안 하는 것 같다. (김숙은) '토요일은 밥이 좋아'에서 열심히 했지만 살아남지 못하셨다. 어떻게 된 건가"라고 질문했다.

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김숙은 "나 잘렸잖아"라고 힘없이 말했고 송은이는 "너는 책 프로그램도 잘리고 먹방 프로그램도 잘리면 어떡하냐"라고 말했다. 김숙은 "살면서 2개의 프로그램에서 잘린 적이 있다. '비밀독서단'과 '토요일은 밥이 좋아'이다. 잘린 후에는 토요일에 밥을 안 먹는다. 나만 잘렸다. 히밥과 현주엽은 살아남았다"라며 씁쓸해했다. 먹방 프로그램인 만큼 많은 양을 먹어야 했지만, 연예계 대표 대식가인 히밥과 현주엽의 먹성을 따라가기에는 역부족이었던 것으로 보인다.

이어 "솔직히 나 걔네랑 밥 먹기 싫다. 인간계가 아니다. 인간미가 없다"라며 너스레를 떨었고, "내가 얼마 전에 '밥블레스유' PD를 만났는데 나한테 잘 먹는다고 하더라. '밥블레스유' 다시 가요"라며 먹방 예능을 향한 미련을 드러냈다.

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joyjoy90@sportschosun.com