"최수종♥이 술 마시고 때려"..하희라, 가정폭력 루머에 입 열었다 ('유퀴즈')

[스포츠조선 이게은기자] 배우 하희라가 가정 폭력 루머를 직접 해명했다.
14일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 최수종, 하희라가 출연했다.
유재석은 최수종과 하희라와 인사를 나눈 후 조심스레 최수종의 모친상을 언급했다. 최수종은 추석 당일 모친상을 겪은 후 바로 '유퀴즈' 녹화에 임해야 했기 때문. 유재석은 "촬영을 미뤄야 하나 말씀드렸는데 예정대로 진행하시겠다고 해서 모셨다. 경황이 없으실 텐데 함께해 주셔서 감사하다"라고 인사했다.
연예계 대표 잉꼬부부 이미지에 대해 최수종은 "(사랑꾼 이미지) 부담감으로 살아가는 게 좋다. 나를 바른길로 인도해 준다는 생각이 들어 더 좋다"라고 말했고, 하희라는 "나쁜 이미지가 아니라 감사하다. 사람들이 저희 지인들에게 게 진짜 안 싸우냐고 물어본다고 하더라"라며 어처구니없는 루머도 언급했다.
하희라는 "(최수종이) 술 마시고 때린다는 가십이 있었다. 주위 사람에게 들었는데 너무 놀랐다. (때렸기 때문에) 미안해서 이벤트를 해주는 거라고 하더라"라며 사실무근이라며 고개를 가로저었다. 이어 "아이들이 들을 수 있어서 아이들에게 '어떤 이야기를 듣든 너희들 눈으로 본 엄마 아빠가 진실'이라고 말해줬다. 아이들도 그런 루머로부터 편해졌고 지금은 담대하다"라고 덧붙였다.
최수종은 "4번의 유산 경험이 없었다면 제 모습은 다른 남편의 모습과 비슷했을 것 같다. 유산을 겪고 하희라 씨에게 잘하자는 생각이 들었다. 그래서 집 안에서 할 수 있는 일들을 하는 거다"라고 말했다.
한편 최수종과 하희라는 1993년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.
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