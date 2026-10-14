"왜 쓴소리 했을까"..'모친상' 최수종, 녹화 끝나자마자 하희라♥ 안고 오열 ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 최수종이 돌아가신 어머니를 떠올리며 눈물을 쏟았다.

14일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 최수종, 하희라 부부가 출연했다.

유재석은 최수종과 하희라와 인사를 나눈 후 조심스레 최수종의 모친상을 언급했다. 최수종이 추석 당일 모친상을 겪은 후 마음을 추스를 새도 없이 곧바로 '유퀴즈' 녹화에 임해야 했기 때문. 유재석은 "촬영을 미뤄야 하나 말씀드렸는데 예정대로 진행하시겠다고 해서 모셨다. 경황이 없으실 텐데 함께해 주셔서 감사하다"라고 인사했다.

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앞서 최수종은 모친상 전, 어머니가 치매를 앓아 사람들을 못 알아본다며 안타까운 심경을 전했던 바. 유재석은 두 사람에게 "생전 두 분이 사는 모습을 예쁘게 바라봐 주셨다고 한다. 하희라 씨에게 어떤 분이셨나"라고 물었고, 하희라는 "어떤 때는 친구 같았고, 아들에게 하지 못한 얘기를 제게 하시기도 했다. 어머니께 살갑게 대하는, 애교 많은 며느리였으면 얼마나 좋았을까 싶다"라며 눈물을 흘렸다.

이어 "기억을 잃으셨을 때도 며느리 이름을 여쭤보면 제 이름을 말씀하셨다. 얼굴은 못 알아보셔도 이름을 기억해 주셔서 감사했다. 잘했던 것보다 부족한 것들이 많이 떠오를 것 같다"라고 덧붙였다.

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최수종도 "어머니가 돌아가셨을 때 '쓴소리를 엄마한테 왜 했을까' 이런 게 기억이 나서 마음이 아팠다"라며 후회스러운 마음에 눈물을 훔쳤다. 또 "저라는 사람을 이 세상에 태어나게 해주셔서 감사하고 늘 그립고 보고 싶을 것 같다. 두 분도 천국에서 못다한 이야기 나누면서 잘 사셨으면 좋겠다. 나중에 만나면 '저 이렇게 잘하고 왔다'라고 말하고 싶다"라고 덧붙였다. 최수종은 인터뷰가 끝나자마자 하희라를 안고 끝내 오열했다.

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한편 최수종과 하희라는 1993년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com