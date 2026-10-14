박준금, 술 따르라는 PD 뺨 때려 방송 정지? "욕하는 감독에 조곤 따졌을 뿐, 와전돼 기사 나"(라스)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박준금이 자신을 둘러싼 루머에 직접 해명하며 억울함을 토로했다.

14일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타' 985회에는 박준금을 비롯해 김영철, 함은정, 강균성이 게스트로 출연해 솔직한 입담을 뽐냈다.

이날 박준금은 자신을 둘러싼 과거 루머에 대해 입을 열었다. 특히 술을 따르라고한 PD의 뺨을 때렸다는 소문과 관련해 그는 "기사 자체가 너무 부풀려지고 자극적이더라. 사실 내가 맞을 스타일이지 때릴 스타일은 아니지 않냐"며 억울한 심경을 드러냈다.

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그는 당시 상황에 대해 "우리 시절에는 감독들이 욕도 많이 하고 그거에 대해서 조곤조곤 따지고 '이건 아니다'라고 한 것"이라며 "부풀려져서 뺨 때렸다고 하는데 그건 아니다. 출연 정지 당했다 하는데 사실과 다르다"고 해명했다.

이를 듣던 함은정은 박준금과 한 작품에 출연했던 경험을 언급하며 선배의 실제 모습을 전했다. 그는 "저도 소문 들을 게 있는데 선생님이 너무 무섭다고 하더라. 만났는데 생각보다 너무 스윗하시더라"고 말했다. 작품에 들어가기 전 들었던 이야기와 실제로 마주한 박준금의 모습이 상당히 달랐다는 것.

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이어 함은정은 박준금을 둘러싼 소문이 생겨난 배경에 대해서도 조심스럽게 추측했다. 그는 "소문의 근원을 약간은 알겠는데 신인 배우 친구들이 주눅 들어있을 때 선생님이 지켜주고 싶은데 다른 분들이 너무 뭐라고 하면 그럴 때 하시는 말씀이 있다"고 설명했다.

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그러면서 "'아니 신인 배우들이 릴랙스해도 될까 말까인데 기를 죽이면 어떡하냐. 분위기 좋게 가자'고 해주시더라. 남이 못할 때 나서주시니까 그런 말이 와전될 거 같다"고 덧붙였다.

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후배 배우들이 현장에서 위축되지 않도록 감싸주고, 부당한 상황에서는 직접 나서서 목소리를 냈다는 것. 함은정은 이러한 박준금의 행동이 주변 사람들에게는 강한 인상으로 남았을 수 있지만, 실제로는 후배들을 배려하는 마음에서 비롯된 것이었다고 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com