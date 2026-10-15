강균성, ♥14살 연하와 합의후 '혼전순결'.."그동안 못지켜, 결혼상대라 결심"(라스)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 노을 강균성이 14살 연하 예비 신부 유하진과 혼전순결을 지키고 있다고 고백해 스튜디오를 발칵 뒤집었다.

14일 방송된 MBC '라디오스타' 985회에는 배우 박준금, 개그맨 김영철, 배우 함은정, 노을 강균성이 게스트로 출연해 입담을 뽐냈다.

이날 강균성은 "제가 10월 30일 결혼하게 됐다"며 깜짝 결혼 소식을 전했다. 예비 신부는 14살 연하의 배우 유하진으로, 두 사람은 과거 잠시 인연을 맺었다가 9년 만에 재회해 부부의 연을 맺게 됐다.

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강균성은 예비 신부와의 특별한 인연을 공개했다. 그는 "사실 9년 전 잠깐 썸을 탔던 친구다. 이 친구를 9년 전 알게 됐는데 나이 차이가 너무 많이 났다. 14살 차이"라며 "당시 제가 37세였고 (예비 신부가) 23살이니까 몇 번 밥을 먹다가 '이건 아닌 거 같다'는 죄책감이 들어 연락을 안 했다"고 당시를 회상했다.

이어 "팔로워만 돼 있어서 어떻게 지내는지만 알고 있다가 9년 후 지인이 '좋은 사람 있는데 너도 결혼해야 하지 않겠니'라고 해서 소개를 해준다고 했는데 딱 보니 그 친구더라"고 밝혔다.

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당시 두 사람 모두 상대를 기억하고 있었지만, 재회가 곧바로 연애로 이어진 것은 아니었다. 강균성은 "그 친구는 '9년 전 잠깐 밥 먹은 오빠다. 안 만나도 된다'고 했는데 '서로 아는 사이니 오랜만에 밥이나 먹자'고 해서 밥을 먹었다. 대화가 너무 잘돼 발전돼 사귀고 결혼까지 약속하게 됐다"고 설명했다. 9년 전에는 나이 차이 때문에 인연을 이어가지 못했지만, 시간이 흐른 뒤 다시 만난 두 사람은 자연스럽게 서로에게 마음을 열게 됐다.

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두 사람이 연인으로 발전한 뒤 결혼을 결심하기까지 걸린 시간도 길지 않았다. 강균성은 "2월 중순부터 만나 몇 개월 안 됐다"며 교제 기간이 8개월 만에 결혼다고 전했다.

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짧은 연애에도 결혼을 결심한 이유에 대해서는 내면의 변화를 꼽았다. 그는 결혼을 결심할 만큼 확신이 들었느냐는 질문에 "예전에 많이 부족했을 때는 나한테 맞는 사람을 찾으려고 했다. 이 친구는 같이 성장할 수 있고 제가 저의 것들을 내려놓게 되더라"고 답했다.

그러나 이날 방송에서 가장 큰 화제를 모은 것은 강균성의 혼전순결 고백이었다. MC들이 과거부터 알려졌던 그의 혼전순결 신념을 언급하며 "드디어 신념을 꺾은 거냐"고 묻자, 강균성은 예상 밖의 답변으로 모두를 놀라게 했다.

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그는 "많은 분들이 결혼 날짜를 빨리 잡아 '(혼전) 임신 아니냐'고 하는데 저희가 경험이 없다. 서로 사랑을 안 나눴다"고 밝혔다.

강균성은 예비 신부가 자신의 신념을 억지로 따라주는 것은 아니라고 강조했다. 그는 "상대방이 저랑 생각이 같다 보니 이렇게 된 거지 이 친구는 그런 생각이 없는데 저 때문에 억지로가 아니다. 순결 서약도 제가 원해서 한 게 아니다"라고 설명했다.

이어 과거 자신의 신념을 지키지 못했던 시간에 대한 반성도 전했다. 강균성은 "그 당시 그렇게 하게 되고 얼마나 못 지켰겠냐, 제대로. 못 지킨 나날이 많아 너무 죄송하고 저의 예전을 보면 부끄러운데 결혼할 친구를 딱 만나니 '이 친구랑만큼은 지켜봐야겠다' 싶더라"고 털어놨다.

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이에 장도연이 "이걸 참는 동안 설렐 듯하다"고 말하자 강균성은 "그래서 진정한 허니문이다"라고 너스레를 떨었다. 김구라는 "그래서 결혼 빨리하는구나 너"라고 반응해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 짧은 연애 기간에 결혼을 결정한 이유가 혼전순결을 지키려는 의지와도 맞닿아 있다는 MC들의 해석이 웃음을 더했다.

강균성은 결혼을 앞두고 느끼는 현실적인 고민도 숨기지 않았다. 그는 "요즘 결혼 전 결혼해서 누릴 것들을 미리 많이 누리잖나. 연인들이. 그러다 보니 결혼 후 기대감이 줄어든다는 얘기를 봤는데 저희는 기대감이 너무 크다"고 말했다.

이어 "최근에는 (예비신부가) 걱정을 하더라. '혹시 오빠가 문제 있는 건 아니겠지?'라고"라며 "그럴 수 있다. 이걸 빨리 증명해 줘야 하는데"라고 자신감을 보여 또 한 번 웃음을 자아냈다.

그러면서도 강균성은 자신의 과거에 대한 솔직한 심경을 다시 한번 전했다. 그는 "사실 어떻게 얘기할 수 없는 게 못 지켰던 세월이 너무 많으니까 죄송하고 부끄럽다"고 말했다. 다만 "다행히 남성 호르몬 수치는 높다"고 덧붙여 특유의 입담으로 분위기를 유쾌하게 마무리했다.

한편 강균성은 14살 연하 배우 유하진과 오는 10월 30일 결혼식을 올린다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com