함은정, 술자리서 만난 ♥김병욱 감독에 반했다 "드라마 촬영 중 결혼"(라스)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 티아라 출신 배우 함은정이 남편인 김병욱 감독과의 러브스토리를 공개하며 애정을 드러냈다.

14일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타' 985회에는 배우 박준금, 개그맨 김영철, 함은정, 그룹 노을 강균성이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 함은정은 결혼식 당일이 잘 기억나지 않는다고 고백해 관심을 모았다. 그는 "드라마 촬영 중결혼식을 한 거라서 하루 시간 빼서 했다"고 설명했다. 이를 들은 장도연은 "무슨 스케줄 하듯이 했다"며 놀라움을 드러냈다.

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함은정은 결혼을 준비하던 당시 쉴 틈 없이 이어졌던 일정도 공개했다. 그는 "'수지맞은 우리' 촬영 이후 바로 모친상이 있었다. 엄마가 돌아가시고 '여왕의 집' 드라마를 한 달 뒤 바로 들어갔다. 끝나고 또 한 달 뒤 '첫 번째 남자' 하면서 결혼 준비한 거다. 한달 동안 사진찍고 했다"라고 당시를 떠올렸다. 여기에 결혼을 앞두고 다리까지 다치는 일이 겹쳤다. 함은정은 "그때 다리를 다쳐서 무릎 보호대를 찼다. 그래서 그때 제가 기억이 잘 없다"고 털어놨다.

결혼식 전후로 촬영 일정도 빡빡하게 이어졌다. 함은정은 "다음 날도 아침 7시 촬영을 위해 집합했다"며 "전날은 빼주셔서 하루 정도 관리하고 웨딩드레스를 입은 것"이라고 밝혔다. 결혼식 하루만큼은 일정을 조정해 예식을 치렀지만, 이튿날 곧바로 촬영장에 복귀해야 했던 만큼 결혼식의 여운을 충분히 즐기기 어려웠던 것으로 보인다.

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그럼에도 함은정은 결혼식에 참석해 준 하객들에게 고마움을 전했다. 그는 "그래도 감사하게 많이 와주셨다"며 윤다훈, 주지훈, 이지아, 하정우, 박해수 등 화려한 하객 명단을 공개하며 마음을 전했다.

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함은정은 남편 김병욱 감독과의 첫 만남도 공개했다. 두 사람은 지인들과 함께한 술자리에서 처음 만났다고.

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함은정은 김 감독에 대해 "지인들과의 술자리에서 우연히 만났는데 처음엔 뭐지 싶었고 두 번째 술자리에서부터 이상했다"고 회상했다. 처음에는 특별한 감정을 느끼지 못했지만, 두 번째 만남부터 조금씩 마음이 달라지기 시작했다는 것.

그는 "자꾸 신경이 쓰이고 연애 세포가 깨어난 느낌이었다. 다음 날 연락을 주고받으면서 자연스럽게 가까워졌다. 학창 시절 연애를 하듯이 만났다"고 덧붙였다.

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한편 함은정은 8살 연상의 김병욱 감독과 지난해 11월 결혼했다.