박준금, 64세에 33사이즈 유지.."몸무게 43kg, 아동복도 들어가"(라스)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박준금이 남다른 자기 관리 비결을 공개해 놀라움을 안겼다.

지난 14일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타' 985회에는 배우 박준금, 개그맨 김영철, 그룹 티아라 출신 배우 함은정, 그룹 노을 강균성이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 박준금은 평소 운동을 하지 않는다고 밝혀 관심을 모았다. 꾸준한 운동으로 몸매를 관리할 것이라는 예상과 달리, 학창 시절부터 이어진 신체 활동으로 이미 충분하다고 느꼈다는 것.

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박준금은 "제가 중학교 때 학교가 산꼭대기에 있었다. 아침, 저녁으로 강제 등산을 했다. 그렇게 3년을 지내고, 대학교까지 무용을 하니까 평생 움직일 거 다 움직였다는 생각이 들더라"고 설명했다.

이어 "그래서 운동은 아예 안 한다. 저는 오로지 식단만 한다. 근데 여행이나 약속이 있을 때는 상대방을 위해서 마음껏 먹는다"고 밝혔다.

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자신의 입맛에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 박준금은 "제가 느끼한 거, 고소한 거, 단 거 다 좋아한다. 대신 라면은 안 먹는다. 국물때문에"라고 말했다.

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철저한 관리의 이유도 밝혔다. 박준금은 "저는 관리를 안 하면 살이 엄청 찔 거다. 저는 1kg 정도 찌면 바로 다이어트를 한다"고 말했다.

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이어 박준금은 현재 몸무게와 허리 사이즈까지 공개해 출연진을 놀라게 했다. 그는 "몸무게가 43kg 정도 나간다. 허리 사이즈는 23~24인치 사이다. 한국 사이즈로 33사이즈"라고 설명해 감탄을 자아냈다. 김구라가 "아동복도 들어가겠다"라고 하자, 그는 "맞다. 간혹 아동복을 살 때도 있다"고 밝혀 놀라움을 더했다.