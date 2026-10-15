'사업가♥' 남보라, 득남 3개월 만에 9kg 감량.."모유수유 열심히 해"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 남보라가 출산 100일 만에 9kg를 감량했다고 밝혔다.

13일 'STUDIO OMG' 유튜브 채널에는 웹예능 '보라언니 동생'이 공개됐다.

남보라는 다이어트 이야기가 나오자 "아기를 10개월 품으면 배만 늘어나는 게 아니다. 근육도 같이 늘어난다"라며 자신의 산후 다이어트 경험을 언급했다.

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이어 "배를 만져보면 배 복직근이 벌어져서 (손가락이) 쑥 들어간다. 복직근이 얼마나 벌어졌는지 조리원에서 확인해 주는데 손가락 2개가 들어가더라. 심한 산모들은 주먹이 들어간다고 한다"라고 설명했다.

남보라는 "열심히 관리를 하면 다시 돌아온다고 하는데 힘들긴 하다. 엄마들한테 똥배가 있다고 놀리면 안 된다"라고 덧붙였다.

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남보라는 임신 당시 13kg가 쪄 62kg였다면서 "지금은 53kg이니까 9kg가 빠진 거다. 진짜 열심히 했다. 모유 수유를 하면 살이 쭉쭉 빠져서 진짜 열심히 했다"라며 산후 다이어트 꿀팁도 전했다.

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한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며 지난 6월 아들을 품에 안았다.

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joyjoy90@sportschosun.com