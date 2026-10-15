38세 스테파니, '60대 남친♥'과 6년째 열애 중..황윤성 플러팅 칼차단 ('전설의 사내')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 천상지희 출신 가수 스테파니가 6년째 열애 중인 23세 연상 연인을 언급했다.

14일 방송된 MBN 예능 프로그램 '전설의 사내'는 '트롯 남녀 데스매치' 특집으로 진행됐다.

이날 전사 팀 황윤성과 여인천하 팀 스테파니는 한 곡 대결을 앞두고 묘한 기류를 형성했다. 황윤성은 "얼마 전에 사주를 봤는데 저를 쥐 잡듯 잡아주는 연상녀가 잘 맞는다고 하더라. 그래서 엮였나 보다"라며 설렘을 드러냈다. 이에 MC 장민호는 "제작진이 이상형을 물었을 때 스테파니 씨에 가깝다고 했다더라"라고 거들며 분위기를 띄웠다.

Advertisement

황윤성은 테토녀 스타일이 좋다며 다시 스테파니에게 적극적으로 어필했다. 하지만 '당연하지' 게임이 시작되자 분위기는 반전됐다. 스테파니는 "너 나 같은 테토녀 좋아하지?"라고 물은 뒤 "나 남자친구 있는 거 알지?"라고 말해 황윤성을 당황하게 했다.

한편 스테파니는 지난 2020년 23세 연상 전 야구선수 브래디 앤더슨과의 열애를 인정한 바 있다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com