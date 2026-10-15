한혜진♥기성용, 김강우♥한무영 다 모였다..훈훈한 대가족 사진 공개

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김강우와 아내 한무영이 기성용·한혜진 부부와 함께한 가족 모임 현장을 공개했다.

14일 김강우의 유튜브 채널에는 '처가 끝나자마자 본가로, 체력 탈탈 털렸지만 마음은 따뜻한 K-가족 모임 릴레이'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 김강우는 처가 식구들과의 가족 모임을 위해 호텔 뷔페를 찾았다. 본격적인 식사를 앞둔 그는 비장한 표정으로 "많이 먹자. 우리가 분발해야 한다"며 두 아들을 독려했다. 오랜만에 가족들과 함께하는 뷔페인 만큼 제대로 즐겨보겠다는 의지를 드러낸 것.

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이후 뷔페에 도착한 김강우는 막내 동서인 기성용과 마주하자 "잘 있었어?"라고 반갑게 인사했다. 화기애애한 분위기 속에 식사가 시작됐지만, 얼마 지나지 않아 예상치 못한 상황이 벌어졌다. 둘째 재아 군이 식사를 대충 마친 뒤 디저트로 접시를 채우기 시작한 것. 이를 지켜보던 김강우와 한무영은 결국 한숨을 내쉬었다. 뷔페를 제대로 즐기겠다며 의욕을 다졌지만, 정작 아이들이 식사를 충분히 하지 않는 모습에 아쉬움을 드러낸 것으로 보인다.

한무영은 자신의 식사량에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 "나도 많이 진짜 많이 줄어서 이제 두 접시다. 본전만 조금 뽑은 것 같다"며 아쉬워했다. 뷔페에 왔으니 마음껏 먹고 싶지만 예전 같지 않은 식사량에 아쉬움을 느낀 것. 솔직한 발언이 웃음을 자아냈다.

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한무영의 동생인 한혜진 역시 식사를 빠르게 마치고 디저트로 넘어갔다. 이에 한혜진이 "의욕은 있는데 어쩔 수 없다"고 하자, 한무영은 "2만 원어치 먹은 건가"라고 받아쳤다. 뷔페에서 본전을 뽑겠다는 마음은 굴뚝같지만 정작 먹는 양은 기대에 미치지 못하는 자매의 대화가 웃음을 안겼다. 서로에게 거침없이 농담을 건네는 모습에서 현실 자매다운 친근한 분위기가 묻어났다.

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반면 김강우와 한무영의 먹방은 좀처럼 끝날 기미를 보이지 않았다. 두 사람이 다시 접시를 한가득 채워 오자 이를 본 기성용은 놀란 표정으로 "아직 안 드셨냐"고 물었다. 이에 한무영은 머쓱한 듯 "마지막이야"라고 답해 웃음을 더했다.

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김강우 역시 가족들의 식습관 차이에 놀라움을 드러냈다. 그는 자막을 통해 "무영 씨네 기준에선 저희가 대식가 취급을 받고 있다"고 전했다.

식사를 마친 가족들은 인근에서 산책을 즐긴 뒤 다 함께 가족사진을 촬영했다. 함께 밥을 먹고 이야기를 나누며 추억을 쌓은 가족들은 화기애애한 분위기 속에서 모임을 마무리했다. 먹는 양을 두고 티격태격하는 모습부터 다정하게 기념사진을 남기는 모습까지, 가족들의 소탈한 일상이 훈훈함을 안겼다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com