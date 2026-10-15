심이영, ♥최원영과 자녀 유학 두고 의견 대립 "기러기아빠는 아닌 거 같다고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 심이영이 최원영과 자녀 유학을 두고 의견대립을 보였다.

14일 황정음의 유튜브 채널에서는 '이영&윤희 언니랑 대하 먹으러 간 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

황정음은 SBS '7인의 탈출'에 출연하며 절친이 됐다는 배우 심이영, 조윤희를 만났다. 황정음은 "이영 언니는 원영 오빠랑 너무 행복하게 잘 사니까 그 비결이 궁금하다"고 물었다. 이에 심이영은 "잘 싸우진 않는다. 거의 안 싸우는데 얼마 전에 한번 처음으로 얘기하다가 우리 둘이서 언성이 높아졌다. 정말 소리를 지르면서 싸운 게 그날 한번이었다. 그때 둘째 딸이 있었는데 우리 둘이 싸우는 걸 보고 놀라서 우는데 울면서 하는 말이 '엄마가 가서 사과해'라고 하더라"라고 밝혔다.

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심이영은 "'왜 내가 사과해야 하냐'고 하니까 '아빠는 사과 안 하잖아'라더라. 아빠가 안 하는 것도 아닌데 집에서 좀 더 무섭고 엄격한 사람이니까 아빠는 그런 말을 못할 거라 혼자 생각한 거다. 그날은 오빠가 되게 화나서 딸한테 같이 짐을 싸라 했다. 나도 한 말이 '너 (아빠 따라) 갈 거야?'였다. 나도 그런 말을 처음 해서 조마조마했다. 그러다 잘 자더라"라고 밝혔다.

조윤희는 최근 딸과 말레이시아 캠프를 다녀왔다고. 황정음은 심이영에게 "언니는 애들 유학 보낼 생각 있냐"고 물었고 심이영은 "나도 그러고 싶은데 우리 신랑이 원치 않는다. '3개월만' 했는데 다 3개월 얘기하고 안 온다더라. (기러기 아빠는) 아닌 거 같다고 했다"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com