故 설리 7주기에..'절친' 강지영, 조용히 올린 한장 "보고싶어"

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 카라 출신 강지영이 고(故) 설리의 7주기를 맞아 그리움을 드러냈다.

강지영은 14일 자신의 계정에 "보고 싶다"라는 짧은 글과 함께 설리와 생전 함께 찍은 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 앳된 모습의 두 소녀가 나란히 카메라를 바라보며 셀카를 남기고 있는 모습이 담겼다. 두 사람은 1994년 동갑내기 친구. 풋풋한 두 사람의 모습이 눈길을 끄는 가운데, 강지영은 짧은 한마디로 먼저 세상을 떠난 설리를 향한 그리운 마음을 전했다.

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한편 설리는 2005년 SBS 드라마 '서동요'를 통해 아역 배우로 데뷔했다. 이후 2009년 걸그룹 f(x) 멤버로 가요계에 데뷔해 '라차타(LA chA TA)', '핫 서머(Hot Summer)', '일렉트릭 쇼크(Electric Shock)' 등 다수의 곡으로 사랑받았다.

2015년 그룹을 탈퇴한 설리는 이후 배우 활동에 집중하며 활동 영역을 넓혔다. 그러나 2019년 10월 14일 경기 성남시 수정구에 위치한 자택에서 숨진 채 발견돼 안타까움을 안겼다. 향년 25세.

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설리가 세상을 떠난 지 7년이 흘렀지만, 그를 기억하는 동료들과 팬들의 추모는 이어지고 있다.