서인영, '마녀 손톱' 눈에 찔려 피멍까지…"눈탱이 밤탱이 됐다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 서인영이 마녀 손톱 탓에 눈 부상을 입었다.

14일 서인영의 유튜브 채널에서는 '일본 현지인 기절 초풍한 서인영 끝판왕 갸루 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

1박 2일 일본 여행을 가기로 한 서인영은 손톱까지 바꾸며 기대감을 드러냈다. 손톱을 평소보다 더욱 화려하게 꾸민 서인영은 "일본 갈 때는 일본스럽게 해야 한다. 이거는 내가 집에서 2시간을 붙였다. 갈 시간이 없었다"고 밝혔다.

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일본에 간 서인영은 갸루 체험에 도전했다. 다양한 갸루 유형 중 가장 강력한 비주얼인 야맘바 갸루 메이크업에 도전한 서인영. 못 알아볼 정도로 변신한 서인영은 거리로 나가 스냅 사진을 찍으며 갸루에 몰입했다.

다음날 아침 제작진을 만난 서인영은 "눈탱이 밤탱이 됐다. 어제 메이크업 한 거 지우다 이렇게 됐다. 처음에는 살짝 멍들었는데 피 터지더라"라며 피멍이 든 눈을 공개했다.

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이어 서인영은 구독자의 선물을 살 겸 돈키호테에 갔다. 제작진은 "얼마 쓰려고 하냐"고 물었고 서인영은 "눈 돌면 어떻게 될지 모른다"고 밝혔다. 가자마자 열심히 물건을 담은 서인영은 무려 100만 원 어치의 쇼핑을 했다. 제작진은 "아빠한테 뭐라 할 거냐"고 물었고 서인영은 "구독자 선물 샀다고 하면 된다. 그건 해주신다. 나한테 쓰는 것만 싫어하신다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com