박은영, 광고퀸 되더니 백화점서 과일 사먹는 재력 "여유롭진 않지만 이건 가성비"

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[스포츠조선 이우주 기자] 박은영 셰프가 '광고퀸' 다운 면모를 보였다.

13일 박은영의 유튜브 채널에서는 '오늘 대결 상대는 이사 전 냉장고입니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

박은영은 "지금 이 집은 남편이 결혼하기 전부터 몇 년째 살았던 집이라 이제 일주일 뒤면 이사를 간다. 그래서 집을 엉망으로 쓰다가 촬영 팀이 온다고 해서 이 공간만 치웠다"고 신혼집 이사를 앞두고 있다고 밝혔다.

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박은영은 "사실 이사를 간다고 하면 냉장고에 뭔가를 채우는 것도 애매해진다. 그래서 저는 냉장고에 있는 재료들로 간단하게 밥을 해먹으려 한다"며 "사실 이 냉장고가 이사 가는 집에 냉장고가 설치돼있다 해서 버리려다가 언니가 마침 얼마 전에 이사를 갔다. 그 집에 냉장고가 없어서 이 냉장고를 쓰겠다 해서 한 달째 냉장고 없이 살고 있다"고 밝혔다.

박은영은 "이제 일주일 뒤에 이 냉장고를 쓸 수 있다 생각하니 하루가 멀다 하고 연락이 온다. 차가운 물을 마신지 너무 오래 됐다더라"라며 "근데 오늘 아침에 냉장고를 열었는데 불이 안 들어오고 냉기가 빠지는 거 같았다. 급하게 기사님을 불러서 아침에 겨우 수리를 했다. 이제 언니가 이걸 쓸 수 있다"고 밝혔다.

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이어 박은영은 자신의 냉장고를 공개했다. 제작진이 멜론을 언급하자 박은영은 "백화점에서 한번 사봤는데 백화점과 마트에서 장보는 중에 확실히 백화점이 맛있다 하는 건 육류랑 과일이다. 채소는 별 차이가 없는 거 같다"며 "진짜 맛있다. 먹어보면 한 조각에 얼마라는 생각을 하는데 이건 가성비다. 한 통에 3만원 줬던 거 같다. 비싼데 확실히 맛있더라"라고 밝혔다.

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박은영은 "현대백화점에서 식자재를 사먹을 만큼 여유가 있진 않은데 한번 먹어보자 해서 샀다"며 제작진에게도 멜론을 맛보여줬다. 백화점표 멜론을 먹어본 제작진은 "너무 맛있다"며 감탄했다.

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한편, 박은영 셰프는 넷플릭스 '흑백요리사'에 이어 JTBC '냉장고를 부탁해'에 출연하며 인기를 모으고 있다. 특히 '냉장고를 부탁해'에서 아이들의 '퀸카'를 패러디한 '완자 퀸카'로 화제가 된 박은영은 이후 광고 섭외만 10개가 넘는다고 밝혀 화제가 됐다.

wjlee@sportschosun.com