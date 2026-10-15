강균성, 14세 연하 ♥유하진과 혼전순결 지켰더니…"오빠 문제 있나" 걱정

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 노을 강균성이 예비 아내 유하진과 혼전순결을 지켰다고 밝힌 뒤, 유하진이 자신을 걱정했다는 일화를 공개했다.

지난 14일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에는 박준금, 김영철, 함은정, 강균성이 출연했다.

오는 30일 유하진과 결혼하는 강균성은 두 사람의 러브스토리와 결혼을 앞둔 소감을 전했다.

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강균성은 유하진과 9년 전 잠시 썸을 탔다고 밝혔다. 당시 자신은 37세, 유하진은 23세였다.

그는 나이 차이에 죄책감을 느껴 연락을 끊었지만, 9년 뒤 지인의 소개로 다시 만나 연인으로 발전했다고 설명했다.

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특히 강균성은 결혼을 앞두고 혼전임신 의혹이 나오기도 한다며 "저희는 서로 사랑을 나누지 않았다"고 말했다.

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이어 "예비 아내도 저와 생각이 같았다. 서로 원해서 혼전순결을 지켰다"고 밝혔다.

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그는 결혼 후 생활에 대한 기대감도 드러냈다.

강균성은 "진정한 허니문"이라며 "결혼하고 나서 즐길 것들을 많이 누리면 결혼 후 생활에 대한 기대감이 줄어든다는 이야기를 들었는데, 저는 기대감이 크다"고 말했다.

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그러면서 유하진이 "오빠한테 혹시 문제가 있는 건 아니겠지?"라고 걱정했다고 전했다.

강균성은 "빨리 증명을 해줘야 하는데…"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

강균성은 유하진에게 준비한 프러포즈 과정도 공개했다. 예비 아내가 가장 예쁜 모습으로 프러포즈를 받길 바랐다는 그는 거짓말로 유하진을 숍에 보내고, 직접 준비한 미니 드레스를 건네며 이벤트를 꾸몄다고 밝혔다. 강균성과 유하진은 오는 30일 결혼식을 올린다.

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narusi@sportschosun.com