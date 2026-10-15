하희라 '유산 4번'에 최수종도 달라졌다…"아내에게 더 잘하게 돼"

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[스포츠조선 김준석 기자] 최수종이 아내 하희라가 네 차례 유산을 겪었다고 털어놓으며, 그 일을 계기로 아내와 아이들을 더욱 소중히 여기게 됐다고 밝혔다.

지난 14일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 최수종은 "희라 씨가 유산을 네 번 겪었다"며 "그런 과정이 없었다면 제 모습은 다른 남편과 비슷했을 것"이라고 말했다.

이어 "밖에서 일하고 가족을 돌보는 그냥 남자 가장이었을 것"이라며 "유산의 경험을 통해 아이들이 귀하다는 걸 알고, 희라 씨에게 더 잘하게 됐다"고 설명했다.

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아내와 함께 힘든 시간을 겪으며 가족의 소중함을 깨달았다는 고백이다.

이날 방송에서 최수종과 하희라는 결혼 33년 차 부부의 이야기를 나눴다.

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하희라는 최수종을 TV에서 처음 봤을 때 연기 중 웃는 모습이 자연스러워 인상 깊었다고 회상했다. 이후 KBS 로비에서 우연히 마주쳤을 때는 일곱 살 나이 차를 의식해 깍듯하게 인사했다며 "그냥 동료였다"고 말했다.

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최수종은 어머니가 TV 속 하희라를 보고 "저런 사람이 며느리로 들어오면 참 좋겠다"고 했던 일화도 전했다. 두 사람은 '젊음의 행진'을 비롯해 여러 방송을 함께하며 가까워졌다.

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'잉꼬부부'라는 이미지에 대한 생각도 밝혔다. 최수종은 "부담감으로 살아가는 게 훨씬 좋다. 바른 길로 인도해주는 것 같다"고 했고, 하희라도 "감사한 것 같다"고 말했다.

하희라는 최수종이 술을 마시고 자신을 때린 뒤 미안해서 이벤트를 해준다는 황당한 루머를 들은 적이 있다고 털어놨다.

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그는 아이들에게 "어떤 이야기를 듣든, 너희가 보는 엄마 아빠가 진실이야"라고 말했다고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com