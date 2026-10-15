서인영, 뜻밖의 부유방 지적에 '발끈'..."가슴이 조여서 그래"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 의상을 입은 뒤 부유방이 보인다는 제작진의 지적을 받았다.

서인영은 "부유방이 원래 있잖아. 가슴이 조여서 그렇다"며 웃으며 해명했다.

지난 14일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 서인영이 일본 도쿄에서 갸루 메이크업과 의상 체험에 나선 모습이 공개됐다.

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메이크업을 마친 서인영은 의상 세 벌을 입어봤다. 첫 번째 의상을 고르며 "이효리 언니 거"라고 말한 그는 옷을 입은 뒤 제작진으로부터 부유방이 보인다는 이야기를 들었다.

이에 서인영은 옷이 가슴을 조이는 탓이라며 발끈해 웃음을 자아냈다.

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영상 속 서인영은 의상을 갈아입으며 야맘바 갸루 스타일을 완성해 갔다. 메이크업 숍에서 "센 갸루를 원한다"고 밝힌 그는 얼굴에 어두운 파운데이션을 바르자 "찰흙 칠한 것 같다"며 놀랐다. 흰색 아이섀도와 진한 핑크색 섀도, 풍성한 속눈썹까지 더해지자 웃음을 참지 못하기도 했다.

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얼굴 장식과 가발까지 착용한 서인영은 거울을 보며 "내 얼굴 찾은 것 같다"고 만족감을 드러냈다.

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거리로 나선 뒤에는 사람들의 시선에 "나 창피해"라며 쑥스러워했지만, 사진작가를 만나자 다양한 포즈를 취하며 촬영을 이어갔다.

narusi@sportschosun.com