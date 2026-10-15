"저는 故 김현이가 아닙니다"…동명이인 배우, 사진 오인 확산에 법적 대응

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[스포츠조선 김준석 기자] 액션 배우 고(故) 김현이의 사망 소식이 전해진 뒤 동명이인 배우의 얼굴 사진이 고인의 사진처럼 잘못 퍼지면서 당사자가 피해를 호소했다.

해당 배우는 게시물 삭제를 요청하고 법적 조치에 나서겠다고 밝혔다.

김현이는 14일 자신의 SNS에 "동명이인이신 분의 별세 소식과 관련해 인터넷상에 제 얼굴 사진이 해당 인물의 사진인 것처럼 잘못 게시돼 확산되고 있다"고 적었다.

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이어 "저는 해당 인물과 전혀 다른 사람"이라며 "이로 인해 심각한 피해와 정신적 고통을 겪고 있다"고 전했다.

김현이는 관련 자료를 확보했으며 게시물 삭제 요청과 함께 필요한 법적 조치를 진행하고 있다고 밝혔다.

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그는 "관련 게시물을 보셨거나 관련된 이야기로 오해하고 계신 분이 있다면 저는 해당 인물이 아니라는 점을 꼭 알아달라"며 "잘못된 정보가 더 이상 확산하지 않도록 무분별한 공유를 삼가고, 관련 게시물을 발견하면 제보해달라"고 당부했다.

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앞서 액션 배우 고 김현이는 지난 8월 촬영을 가던 길에 교통사고로 세상을 떠난 사실이 뒤늦게 알려졌다. 고인이 참여한 SBS '닥터X: 하얀 마피아의 시대'와 tvN '100일의 거짓말'은 첫 방송 말미에 추모 문구를 내보냈다.

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narusi@sportschosun.com