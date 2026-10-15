‘나솔’ 34기 남출 스펙 무슨 일...하이닉스·고대·공무원·日증권사까지 [종합]

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 34기 남자들의 정체가 모두 공개됐다. 외국계 증권사 도쿄 지점 근무자부터 고려대 출신 글로벌 기업 직장인, 7급 공무원, 부동산 신탁회사 직원, SK하이닉스 반도체 관련 부서 재직자까지 예상보다 탄탄한 스펙이 줄줄이 등장했다. 동시에 첫날 '원톱 인기남'으로 떠올랐던 영호를 향한 여성들의 마음에도 조금씩 균열이 생기기 시작했다.

14일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 '다둥이 특집' 34기 솔로남들의 자기소개와 첫날 밤 이후 달라진 러브라인이 펼쳐졌다.

가장 먼저 자기소개에 나선 영수는 1989년생으로 천안의 건축사 사무소에서 설계·감리 업무를 하고 있다고 밝혔다. 무엇보다 누나만 7명인 8남매 막내라는 가족사가 다시 한번 화제가 됐다. 결혼 상대가 시누이 7명을 부담스러워할 수 있다는 점을 의식한 듯 "누나들이 각서를 써주겠다고 했다. 명절에 안 와도 되고 전화번호도 안 물어보겠다고 한다"고 강조해 웃음을 자아냈다.

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첫날부터 여성 출연자 5명의 관심을 한몸에 받았던 영호의 스펙도 공개됐다. 1991년생인 영호는 외국계 증권사 IT 부서에 근무하고 있으며 서울에서 근무하다 직접 지원해 일본 도쿄 지점으로 자리를 옮겼다고 밝혔다. 3남매의 장남답게 숙소에서도 식사 준비와 뒷정리를 자연스럽게 챙겨 '엉가남'이라는 별명을 얻었던 인물.

하지만 영호의 독주가 그대로 이어지는 분위기는 아니었다.

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아침 식사에서 현숙이 계란말이를 만들자 영호가 자연스럽게 옆에서 보조에 나섰고 두 사람이 가까이 붙어 요리하는 모습을 지켜본 순자의 표정에는 미묘한 변화가 포착됐다. 앞서 영호에게 호감을 보였던 순자에게 본격적인 경쟁 구도가 만들어졌다.

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영식은 1988년생으로 외고를 거쳐 고려대학교 영문학과를 졸업했으며 현재 글로벌 스포츠 브랜드의 공급망 관리 업무를 담당하고 있다고 밝혔다. 평소 명상과 템플스테이를 즐기는 차분한 성격도 공개됐다. 첫날 순자에게 첫인상 표를 던졌지만 이후 영숙에게도 관심을 보이며 러브라인 변화 가능성을 열었다.

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영철은 1990년생 7급 공무원이었다. 영어 강사로 일한 경력이 있으며 현재 충남 논산에서 행정직 공무원으로 근무하고 있다고 소개했다. 결혼 후 아내의 커리어를 존중하겠다는 생각도 밝혔다. 육아휴직을 활용해 자신이 아이를 돌볼 수도 있다며 적극적으로 어필했다.

특히 영철은 이날 러브라인의 '변수'로 급부상했다. 첫인상 선택에서 0표를 받았던 영자가 먼저 영철에게 1대1 대화를 신청했고, 영철 역시 영자에게 "멋있고 독특한 매력이 있다"고 호응했다.

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그러나 영철의 진짜 관심은 현숙에게 향했다. 영철은 이후 다른 출연자들을 통해 현숙을 따로 불러내 "또 다른 나 같다. 제 스타일"이라는 취지로 직진했다. 예상보다 빠른 속도에 현숙은 부담스러운 기색을 드러내면서도 새로운 삼각구도의 중심에 서게 됐다.

광수는 1991년생으로 서울 강서구에 거주하며 부동산 신탁회사 마케팅팀에서 근무 중이라고 밝혔다. 회사원이라는 반듯한 이미지와 달리 방송댄스를 취미로 배우고 있다며 현장에서 직접 춤까지 선보여 분위기를 띄웠다.

마지막으로 등장한 맏형 상철은 1987년생. 청주에 위치한 SK하이닉스 반도체 사업장에서 HBM 관련 업무를 맡고 있으며 교대 근무를 하고 있다고 밝혔다. 첫 방송부터 공개된 '대기업 반도체맨'이라는 정보에 구체적인 업무까지 더해지면서 관심을 모았다.

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상철은 결혼 후 거주지에 대한 질문에서도 강한 인상을 남겼다. 장거리 연애도 문제없다며 "어디든 갈 것"이라고 답한 데 이어 상대가 다른 지역에서 살기를 원한다면 "그분이 사는 지역에 집 하나 더 구하면 안 되냐"고 말해 솔로녀들의 환호를 끌어냈다.

남성들의 자기소개가 이어지는 동안 여성들의 마음도 빠르게 흔들렸다.

첫날 남성들의 선택에서는 순자와 현숙이 정확히 3표씩 나눠 받았고 반대로 여성들의 관심은 영호 한 사람에게 집중됐다. 영숙·정숙·순자·영자·옥순까지 무려 5명이 영호를 호감 상대로 꼽으면서 사실상 '영호 천하'가 예고됐다.

하지만 이튿날이 되면서 영철이 현숙에게 직진하고 상철이 순자의 생활력에 호감을 나타내는 등 구도가 빠르게 복잡해졌다. 순자는 아침부터 콩나물국을 끓이며 다른 출연자들에게 자연스럽게 역할을 나눠주는 모습을 보였다. 이를 지켜본 상철은 순자의 일 처리 방식에 매력을 느꼈다고 밝혔고 첫날부터 이어진 'K-장녀' 순자의 강점이 다시 한번 부각됐다.

반면 방송 밖에서는 34기 출연자의 부모를 둘러싼 '빚투' 주장까지 등장했다. 온라인 커뮤니티에 한 출연자의 부모가 20여 년 전 돈을 빌린 뒤 갚지 않았다는 내용의 글이 올라왔다.

'다둥이 특집'이라는 가족관계에서 출발했던 34기가 직업과 나이, 경제력, 결혼관까지 모두 공개하면서 본격적인 경쟁에 들어갔다. 첫날 압도적인 인기남이었던 영호가 끝까지 독주할지, 영철과 상철이 판을 뒤흔들지 순자와 현숙을 중심으로 얽히기 시작한 러브라인이 다음 선택에서 어떻게 정리될지 관심이 쏠린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com