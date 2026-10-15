솔비♥이규한, 내년 결혼한다...예능 '오만추' 커플서 부부로

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 화가 솔비와 배우 이규한이 내년 결혼한다.

15일 뉴스1 보도에 따르면 두 사람은 서로에 대한 깊은 신뢰와 확신을 바탕으로 결혼을 결정했다. 최근 양가 상견례를 마쳤으며, 현재 예식장을 알아보는 등 결혼 준비를 시작한 것으로 전해졌다.

두 사람은 지난해 KBS Joy·KBS2·GTV 예능 프로그램 '오래된 만남 추구'에 함께 출연했다. 당시 이규한은 솔비에게 "여기서 잘 되면 결혼 생각도 있느냐"고 물으며 진지한 마음을 드러내기도 했다.

Advertisement

솔비는 2006년 혼성그룹 타이푼으로 데뷔한 뒤 솔로 가수와 방송인으로 활동했다. 2010년부터는 본명 권지안으로 미술 작업을 이어오고 있다. 2021년에는 스페인 바르셀로나에서 열린 국제 예술상에서 '그랜드 아티스트 어워드'를 받았다.

이규한은 1998년 MBC 드라마 '사랑과 성공'으로 데뷔했다. 이후 '내 이름은 김삼순', '애인있어요', '막돼먹은 영애씨' 시리즈 등 여러 드라마에 출연하며 연기 활동을 이어왔다. 최근에는 SBS '귀궁', '지옥에서 온 판사' 등에서도 활약했다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com